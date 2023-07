Asturias elige 7 diputados y 4 senadores: más de 952.000 electores llamados a votar el 23J

Un total de 959.002 electores, de los que 835.647 residen en España y 123.355 en el extranjero, están convocados para participar este domingo en Asturias en unos comicios generales en los que se elegirán a siete de los 350 diputados que se votan en todo el país y a cuatro senadores.



Éstas son las primeras elecciones que se celebran en pleno periodo estival, lo que ha provocado un aumento considerable de peticiones de voto por correo y de alegaciones a las juntas electorales de zona entre quienes han sido seleccionados para forma parte de una mesa electoral.



De hecho, 56.538 residentes en Asturias han solicitado el voto por correo, un récord histórico que supone más del doble de los que lo hicieron en las autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo.



En los últimos comicios nacionales, los celebrados el 10 de noviembre de 2019, la participación en el Principado subió hasta situarse en el 65,4 por ciento del censo y el PSOE volvió a ser el partido más votado, con más del 33 por ciento de los sufragios, porcentaje similar al que obtuvo en las elecciones de abril de ese mismo año.



PSOE, PP, Sumar, Vox, Asturias, Existe-España VaciadaPACMA, Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), Por un Mundo más Justo (PU+J), PUEDE, Recortes Cero y Frente Obrero, que no se presenta al Senado, son las once candidaturas que concurren desde Asturias para obtener representación en el Congreso.



No lo hace en esta ocasión, Foro, que en 2019 lo hizo en coalición con el PP, como tampoco lo hará Ciudadanos, Andecha Astur o el Partido Comunista de los Pueblos de España.



Los socialistas asturianos, con la exvicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, como cabeza de lista al Congreso, están convencidos de que revalidarán mañana la primera posición tras haber conseguido mantenerse ese puesto en los comicios autonómicos del 28 de mayo, en contra de lo que pasó en la mayor parte del país.



No obstante, en esta ocasión se ve marcado muy de cerca por un Partido Popular al que la mayoría de encuestas le dan como vencedor en el conjunto del país, y alguna de ellas, también en el Principado.



El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) baraja la posibilidad de que tanto el PSOE como el PP obtengan entre dos y tres diputados, mientras que asigna uno fijo a Vox y espera que Sumar llegue a sacar de uno a dos escaños.



En las últimas generales, los socialistas obtuvieron tres diputados, mientras que el PP, que en esa ocasión se presentó en coalición con Foro, consiguió dos, y Podemos y Vox sacaron un escaño cada uno, en tanto que Ciudadanos perdió el que tenía en favor de los populares.



De los cuatro senadores que se eligen por Asturias, los socialistas obtuvieron en noviembre de 2019 tres representantes en la Cámara Alta mientras que la coalición PP-Foro consiguió uno.



El PSOE ha sido el partido más votado en el Principado en nueve de las quince elecciones generales celebradas desde 1977, mientras que el PP ha sido la fuerza vencedora en seis de esos comicios, en dos ocasiones coaligado con Foro Asturias.



En estas elecciones, Adriana Lastra repite como cabeza de lista de los socialistas por tercera vez, y José María Figaredo lo hace por Vox, mientras que el PP ha optado por la concejala avilesina Esther Llamazares en detrimento de Paloma Gázquez, y Sumar, en el que ahora se integra Unidas Podemos , ha reemplazado a Sofía Castañón por el ex director general de Salud Pública Rafael Cofiño. EFE