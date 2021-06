Asturias ha vuelto a bajar a nivel de alerta 1, riesgo bajo, en el semáforo sanitario que maneja el Ministerio de Sanidad. El pasado jueves, 3 de junio, la comunidad había retrocedido al nivel de alerta 2, el nivel medio, al haber empeorado algunos de sus indicadores sanitarios. Un día después, y según publicaba el Observatorio de Salud en Asturias, el Principado regresaba al nivel 1, toda vez que descendía la incidencia acumulada a siete días y con la menor ocupación hospitalaria desde el pasado mes de septiembre, siendo menos de 80 los ingresos hospitalarios semanales.





Son datos que invitan a pensar que, por ejemplo, el ocio nocturno podría abrir los locales hasta las tres de la madrugada y con un aforo máximo en el interior del 50%, terrazas con todas las mesas, pero con distancia de 1,5 metros. No se permite el consumo en barras, solo sentados en mesas, con un máximo de 6 personas en el interior y de 10 en el exterior. Eso por la noche, por el día, los bares y restaurantes deben de mantener una distancia de 2 metros entre mesas. En cuanto a los eventos al aire libre, el máximo será de 5.000 personas y un espacio por persona de 2,25 metros cuadrados.





El consejero de Salud, Pablo Fernández, reconoce que la situación sanitaria en Asturias ha cambiado bastante, aunque advierde de que debemos de ser prudentes, especialmente el colectivo más jóven, que es donde se están dando más brotes por coronavirus, son nuevos casos vinculados, principalmente, al ocio, al deporte y al ámbito educativo, en definitiva, a una mayor interacción social. Pablo Fernández señala que estamos en un momento peculiar y complicado porque el virus sigue circulando, la pandemia continúa, pero al mismo tiempo debemos de trabajar en la recuperación social y, sobre todo, económica. Añade que, el riesgo cero no existe y hay que seguir avanzando con cautela, aunque sin quedarnos parados, con prudencia y no confiarnos. Son declaraciones del consejero de Salud durante su participación en el coloquio telemático “Covid-19 en Asturias, un modelo de gestión”, organizado por Executive Forum en el que ha hecho balance de las medidas tomadas por el Principado, haciendo hincapié en el papel que ha ejercido la red de Atención Primaria, que ha atendido al 80% de los casos de coronavirus. Ha anunciado, por otra parte, la creación de la figura de un coordinador/ora sociosanitario/a para las residencias de mayores que realice trabajos, no solo de control, sino también organizativos y de toma de decisiones, figura que podría recaer en las enfermeras.