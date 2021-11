Asturias descarta, por el momento, implantar el pasaporte Covid y pide más vacunas al Ministerio de Sanidad

Asturias ha pedido al Ministerio que le envíe más vacunas para poder acelerar el ritmo de vacunación en un momento en el que, según el consejero de Salud, Pablo Fernández, se prevé que el aumento de contagios de covid-19 se mantendrá durante semanas y en el que se va a desplegar de nuevo el plan de contingencia para evitar una sobrecarga en el sistema sanitario que impida atender al resto de patologías.

No obstante, ha descartado que el nivel de riesgo que se da en la comunidad actualmente les haga barajar el uso del pasaporte covid para restringir el acceso a ciertos espacios, como se hace ya en Baleares, Galicia y Cataluña, y han solicitado País Vasco y Aragón, pendientes de lo que digan sus tribunales de justicia.

Fernández ha comparecido hoy ante la Comisión de Salud de la Junta General del Principado para informar sobre las medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal que en materia de eventos deportivos multitudinarios adoptó el Consejo de Gobierno el pasado 29 de octubre para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

FOMENTO DEL COMPORTAMIENTO RESPONSABLE

Acompañado por el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, y de la gerente del Servicio de Salud del Principado, Concepción Saavedra, ha señalado que lo importante es el comportamiento y la responsabilidad personal para evitar que suceda lo que pasa en países como Austria o Alemania, que registran ya picos muy altos de contagios, y que haya que adoptar medidas más drásticas que las vigentes.

El uso correcto de las mascarillas o la buena ventilación en los interiores puede ser de más interés, según el consejero, que la puesta en marcha de un certificado covid que fue ideado para favorecer la movilidad y evitar las cuarentenas y que en Asturias podría ponerse en marcha si entra en niveles de riesgo más altos, para circunstancias muy determinadas y previa petición de autorización al Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

AUMENTO DE CONTAGIOS "MÁS LENTO" QUE EL RESTO DEL PAÍS

Asturias refleja un aumento de la incidencia de casos "más lento" que el resto de comunidades autónomas, aunque, según el consejero, ya se ha duplicado el número de rastreadores, se está actualizando el plan de contingencia para los centros sanitarios y, junto con otras comunidades autónomas, se trabaja en la actualización de los nuevos umbrales de riesgo, en los que tendrá más peso la hospitalización y menos la incidencia.

El consejero ha puesto en valor la campaña de vacunación de Asturias, que cuenta con el mayor porcentaje del país de población con la pauta completa, y ha señalado que de las 1,7 millones de dosis administradas en la comunidad, 120.000 se corresponden con las dosis de recuerdo puestas a mayores, personas inmovilizadas, inmunodeprimidos y vacunados con Janssen.

PETICIÓN DE MÁS VACUNAS AL MINISTERIO DE SANIDAD

La gerente del Sespa, por su parte, ha señalado que en Asturias se ponen todas las vacunas que se mandan y que, de hecho, han pedido al Ministerio de Sanidad que aumenten las dosis de Pfizer y Moderna que envía semanalmente para poder aumentar aún más el ritmo de vacunación en las próximas semanas.

Ha afirmado que están preparados para abrir en un día plantas covid en los hospitales si fuera preciso, al igual que más camas de UCI, y ha asegurado que en función de la pandemia se aumentará o disminuirá el personal sanitario, aunque actualmente aún hay mil efectivos más que en 2019, 110 de ellos en centros de atención primaria.

EVITAR COLAPSO DEL SISTEMA SANITARIO

Saavedra ha reconocido, además, que actualmente hay una alta actividad quirúrgica y de pruebas que vería reducido su ritmo si fuese preciso abrir plantas de hospitalización para enfermos covid, porque habría que derivar personal de unos servicios a otros.

En la última semana, han aumentado en 21 el número ingresados más en los hospitales asturianos donde, según Cofiño, el 80 por ciento de esos pacientes han recibido la pauta completa, un dato que no debe hacer perder de vista que lo importante es preguntarse cuántas personas que aún no están vacunadas no van a tener que ingresar nunca en un hospital.

Según el consejero, en este nuevo escenario, hay que centrarse en la recuperación y para eso hay que actuar con prudencia y consolidar los buenos pasos dados para poder llevar adelante los planes previstos para los próximos años.