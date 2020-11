Asturias concederá premios por no tirar comida a la basura

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) calcula que el 14% de los alimentos del mundo, durante su fase de producción y de venta, acaban en la basura. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, un 84% de los alimentos que tiramos no han pasado ni por la sartén, sino que se tiran directamente de la nevera. Sobre todo, frutas y verduras en mal estado o productos lácteos caducados. También se tiran muchos alimentos cocinados.

¿Qué podemos hacer para no despilfarrar alimentos? ¿Tienes alguna idea?. Si tu respuesta es afirmativa no solo vas a ayudar al planeta y a tu economía familiar sino que, además, puedes ser el vencedor de la “Operación #nomesobra” que pone en marcha COGERSA, el consorcio que gestiona los residuos de Asturias, para que la comida no acabe en la basura.

El concurso está dirigido a todo tipo de público y se va a desarrollar a través de las redes sociales. Los participantes, de cualquier edad, podrán subir sus ideas plasmadas en una fotografía o en un vídeo hasta el domingo 29 de noviembre. En el mes de diciembre, COGERSA dará a conocer las tres mejores propuestas que se llevarán un premio directo. Los participantes entrarán en un sorteo de 50 'kits' de reciclaje.

Esta iniciativa se enmarca en la Semana Europea de la Prevención de Residuos a la que se van a sumar ayuntamientos, centros escolares y diversas asociaciones para fomentar el reciclaje, la reutilización y reducir la cantidad de basura que llega hasta el vertedero de Serín.

Asímismo, COGERSA pone en marcha la campaña “Rapacin@nline” de donación de ordenadores para que todas aquellas personas que vayan a retirar su PC puedan depositarlo en los lugares habilitados por toda Asturias y asegurarse de que tendrá una segunda vida. Se trata de una iniciativa impulsada desde la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad del Principado que se encargará de poner el ordenador a punto, borrar su disco duro, instalar los programas necesarios y entregárselo a un niño que lo necesite.