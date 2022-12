El PP de Asturias considera que el presupuesto de Barbón no compensa los esfuerzos fiscales de los ciudadanos

La portavoz parlamentaria del PP en la Junta General, Teresa Mallada, ha anunciado este miércoles que la formación presentará enmienda a la totalidad del proyecto de presupuestos del Principado para 2023 para su devolución al Ejecutivo del socialista Adrián Barbón, al entender que las cuentas "no compensan" el sobreesfuerzo fiscal de los asturianos.

NO ES UN "NO POR EL NO" DE LOS POPULARES

En rueda de prensa en sede parlamentaria, la diputada ha incidido en que la negativa del PP a los presupuestos no es "el no por el no" ni un "no por bloquear" sino que se basa en el análisis del proyecto, que ve insuficiente para las necesidades de Asturias.

Para Mallada, las cuentas no ayudan a sobrellevar la inflación, no contribuyen a frenar el declive demográfico ni recogen suficientes inversiones, a la vez que critica el bajo nivel de ejecución y la "ineficacia" en la gestión del Gobierno autonómico.

La portavoz del PP ha incidido en que el proyecto presupuestario recoge un incremento de 606 millones y "casi 539" se corresponden al incremento de la recaudación prevista para 2023.

SOBREESFUERZO FISCAL DE LOS ASTURIANOS

Así, dice que las cuentas no compensan a los asturianos "ese sobreesfuerzo fiscal" y afea que el Principado se limite a "deducciones" que "si se suman ascienden a 8,13 millones de euros" , un 1,34% del incremento presupuestario. "Es absolutamente ridículo", cree.

Al respecto, ha lamentado que el Gobierno asturiano no aceptase las propuestas del PP en la negociación, desde la deflactación del 10% del IRPF, "para las rentas bajas y medias", con una partida estimada de 46,8 millones; un plan de natalidad con ayudas mensuales por una cuantía de 37,1 millones de euros; ayudas a la cotización empresarial para 3.000 nuevos contratos indefinidos para jóvenes, por 9 millones; ayudas de conciliación para guarderías a familias sin plaza en escuelas públicas de 0 a 3 años por 9,6 millones; o incrementos en ayudas a entidades locales e inversiones.

Unas propuestas que estiman en 102,5 millones de euros, "menos del 17% del incremento presupuestario" . De este modo, entiende que sería una "cantidad muy asumible" para "haber tenido un buen presupuesto".

"No es el no por el no, ni ganas de bloqueo", reiteró Mallada para defender la enmienda a la totalidad, reprochando al Gobierno que no haya querido incorporar "esa cantidad muy medida".