Asturias comenzará a vacunar a los menores de 30 años la próxima semana

Asturias empezará a vacunar a los jóvenes menores de 30 años en una semana, periodo en el que la inoculación entre quienes tienen de 30 a 39 años estará ya muy avanzada, según el consejero de Salud, Pablo Fernández, que ha advertido de que el número de pacientes con coronavirus sigue aumentando de forma lenta, pero constante en los hospitales asturianos.



Hasta ayer habían recibido una dosis el 48 por ciento de la población de 30 a 39 años y más del 16 por ciento había recibido ya la pauta completa, mientras que entre los 20 y los 29 años sólo el 14 por ciento cuenta con la primera vacuna y un 13 por ciento con las dos.



Según el consejero, hay una "gran preocupación" porque se está viendo que el coronavirus está afectando a las personas que están menos protegidas y que no han sido vacunadas, algo que también se ha trasladado entre los pacientes que ingresan ahora en los hospitales, personas que rondan los cincuenta años de edad de media y que en la mayoría de los casos no han sido inmunizadas frente a la covid-19.



"El número de ingresados aumenta de manera lenta, pero continua, y hay una proporción de no vacunados importante", ha incidido el consejero en declaraciones a la prensa en las que ha reconocido que en Asturias, afortunadamente, el rechazo a inocularse "está siendo bajo".



El ágil ritmo de vacunación que se está dando en el Principado, que se mantiene a la cabeza del país en cuanto a inmunizados (56 % de la población) ayudará, según el consejero, a la gestión de esta nueva ola "que ha empezado de manera tan explosiva" con un gran aumento de la incidencia, que no ha ido acompañada en la misma medida en las hospitalizaciones que, sin embargo, seguirán aumentando en los próximos días.



Fernández ha reconocido que no esperan que estas jornadas vayan a bajar los contagios, sino todo lo contrario, que seguirán aumentando, principalmente entre los no vacunados, por lo que hay que ayudar a que haya un cambio de inflexión antes de que aumenten demasiado losingresados por coronavirus.



A ello espera que contribuya el cierre del interior del ocio nocturno y la prohibición de vender alcohol entre las diez de la noche y las seis de la mañana, medidas que hoy serán objeto de una resolución de la Consejería de Salud y que serán efectivas a partir de esta medianoche.



"Hay que tener máxima prudencia en este momento", ha afirmado el consejero antes de advertir de que "no queda ninguna duda de que la circulación y transmisión del virus es una realidad", que afecta a los menos protegidos.