El PP de Asturias augura un "tortazo presupuestario" en el Principado por falsear un crecimiento

El Partido Popular ha augurado que Asturias sufrirá en 2022 "un tortazo presupuestario de mucho cuidado" por la aprobación de unas cuentas públicas en las que se han falseado los ingresos y que se basan en unos datos económicos y de crecimiento que "están mal y son erróneos".

"El Gobierno mira para otro lado" ante las revisiones a la baja del crecimiento que se están dando en los últimas semanas, según ha subrayado el portavoz adjunto del PP en la Junta General del Principado, Pablo González, al defender en el último pleno del año las 87 enmiendas parciales que han presentados al proyecto de Ley de Presupuestos.

En su opinión, "la economía les está explotando en la cara" al gobierno central, pero el gobierno asturiano tampoco ha optado por la prudencia y ha decidido mantener una previsión de crecimiento del 4,7 por ciento para el próximo año cuando el Banco de España ya las ha recortado en un 30 por ciento la semana pasada.

EL PSOE ESTÁ ROBANDO EL FUTURO DE ASTURIAS

Tras recordar que el gasto en personal sigue creciendo desde hace diez años, el parlamentario popular ha criticado también el esfuerzo fiscal de Asturias, "el tercero peor de España", por una forma de gobernar del PSOE que está robando el futuro de la comunidad.

González ha criticado también los planes estrella de estas cuentas, como la extensión de las escuelas de cero a tres años, que en su opinión, sigue un modelo inasumible que no contempla además la gratuidad,las exenciones fiscales que se plantean para evitar el despoblamiento y que, en su opinión, ya se verá que no sirven, como tampoco lo será un cheque-bebé insuficiente.

"Ustedes no quieren ningún tipo de acuerdo que no sean ustedes mismos, ha subrayado el portavoz popular al referirse a la bancada socialista y antes de afirmar que negociar supone ceder y que eso es "algo que no saben hacer y no quieren hacer".

Para los populares, la legislatura se acabó hoy con la aprobación de un "presupuesto, que no es bueno ni malo, sino que es mentira", que "roba el futuro" de los asturianos y que "condena a esta región a una muerte lenta".

GRAVES ACUSACIONES AL PACTO DE CIUDADANOS

Al dirigirse a los cinco diputados de Ciudadanos, cuyas enmiendas parciales han sido consensuadas con el PSOE e IU, ha asegurado que "como las avestruces están todo el día camuflados y atrincherados mientras se disuelven" y les ha acusado de vender el futuro de Asturias por 60.000 euros.

"Un partido que dice que no negociará ningún presupuesto con el PSOE si no cumple con lo acordado y lo vuelve a negociar no es que no tenga palabra, es que no tiene dignidad", ha afirmado.