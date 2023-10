Asturias acogerá por primera vez la reunión plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo

Asturias acoge por primera vez una reunión plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo, uno de los principales foros de reflexión y debate del mundo hispanoamericano. El Gobierno del Principado organiza junto con la propia institución y el Ayuntamiento de Avilés estas jornadas, que se celebrarán los días 26 y 27 de octubre en el Centro Niemeyer bajo el título 'El renacer de la ética' .

El Círculo de Montevideo es una entidad fundada hace 27 años por Julio María Sanguinetti, expresidente de Uruguay, junto con otros mandatarios y académicos. Actualmente, el ingeniero mexicano Carlos Slim ocupa la presidencia empresarial de la institución.

ANTERIORES ESCENARIOS DE REUNIÓN

Las sesiones plenarias de la organización se han celebrado en varias ciudades españolas como Barcelona, Alicante, Santiago de Compostela, Sevilla y Madrid.

En esta ocasión, las jornadas tendrán lugar en Asturias, una comunidad que mantiene profundas vinculaciones culturales, sociales, económicas e históricas con Hispanoamérica.

Según ha informado el Gobierno asturiano, ante la compleja situación política e institucional que se vive a nivel mundial y que provoca dificultades de gobernabilidad en el sistema democrático representativo, el Círculo de Montevideo procura un espacio para la reflexión sobre los nuevos instrumentos tecnológicos, los modos de comunicación, los valores éticos y los principios constitutivos de la civilización.

PRESENCIA DE FELIPE GONZÁLEZ

Entre los miembros de la fundación que intervendrán en la sesión plenaria de Avilés figuran Felipe González, ex presidente del Gobierno de España; Enrique Iglesias, ex secretario general Iberoamericano; Sergio Fausto, superintendente ejecutivo del Instituto Fernando Henrique Cardoso; la filósofa valenciana Adela Cortina; la secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Rebeca Grynspan; Natalio Botana, doctor en Ciencias Políticas y profesor emérito de la Universidad Torcuato di Tella; el periodista e historiador argentino Carlos Pagni; el analista Martín Santiago y José Antonio Ocampo, ex ministro de Hacienda de Colombia.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, inaugurará las jornadas el próximo jueves, 26 de octubre, a las 09:00 horas, junto con la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín.