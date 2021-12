Un asturiano de La Palma, ante el final del volcán: "Que no nos olviden"

El volcán de Cumbre Vieja, en La Palma, se va apagando y en COPE Asturias, hemos hablado con José, militar en la isla desde hace 22 años. Ya contó cuál era la situación cuando erupcionó el volcán, el pasado mes de septiembre, y ahora "estamos con un optimismo moderado, somos muy prudentes y estamos atentos a lo que dicen los científicos porque está muy presente que, en 1949, el volcán de San José, estuvo cinco días callado. Estamos desconfiados", reconoce José.

La situación ha cambiado, pero su trabajo como militar no: "Seguimos con el mismo dispositivo y la UME continúa con su trabajo porque, aunque el volcán no expulsa lava, sigue habiendo problemas de gases y muchísima ceniza que aún hay que retirar", explica.

José recuerda cómo han sido estas semanas porque, además de su actividad profesional, se ha involucrado (junto a su pareja) en las labores de voluntariado: "Hemos vivido muy cerca momentos de tensión, de ayudar, de evacuar viviendas... Parecen lejanos y ahora nos preocupa porque toca el duelo". En cualquier caso, los palmeros tienen "ganas de sacar la cabeza, de tirar hacia adelante y lo que se pide es que se tomen decisiones, ver qué y dónde se puede reconstruir y seguir adelante".

Echando la vista atrás, José reconoce que "tengo muchas imágenes en la cabeza que me ponen los pelos de punta; pero más que una imagen, se nos ha quedado un sonido: el crepitar de la lava al moverse despacio, ese sonido mitad metálico y mitad cristales... Son imágenes impresionantes, pero también terroríficas".

Además, "me quedo con el primer día, me tocó de servicio y toda esa tarde recibimos a gente que solo tenía las cuatro cosas que había podido salvar y sus animales... No recibir ni una palabra, la paciencia, el trabajo de todo el mundo codo con codo... Es lo que más voy a recordar", ha dicho José que, ahora que el volcán se apaga, hace una petición: "Como dicen los más antiguos del lugar, que no nos olviden, que no olviden a La Palma".