La Asociación de Cafeterías de los IES de Asturias presentan una denuncia ante la Fiscalía General

Nueva vuelta de tuerca al conflicto creado por la resolución de los contratos con quienes gestionan las cafeterías de los Institutos de Enseñanza Secundaria de Asturias, que llevan sin facturar hace casi un año, una cuestión que han puesto en manos de la justicia. Ahora, La Asociación que conforman 126 familias presentan una denuncia ante la Fiscalía General del Prinicipado en el que hacen constar que mientras todos están cerrados desde que comenzó la pandemia, la cafetería del IES Rey Pelayo de Cangas Onís lleva abierta y trabajando desde el comienzo del curso. Exigen explicaciones urgentes por lo que consideran es una arbitrariedad. El presidente de la Asociación, Ignacio Rodríguez se pregunta ¿cuál es el motivo de que esta cafetería continúe abierta?, ¿ porqué mientras todas están cerradas, se ampara que una siga abierta?, ¿ha recibido esta cafetería resolución de fin de contrato como las demás, y sino la ha recibido, porqué?, son preguntas que desde la Asociación dejan en el aire, incidiendo en la unilateralidad de estas decisiones. Dicen no entender estas decisiones arbitrarias y exigen que se depuren responsabilidades y, para ello, piden la implicación de los grupos parlamentarios en la oposición.

Paradójicamente, la apertura de esta cafetería en el Instituto de Cangas de Onís, según asegura Ignacio Rodríguez, demuestra que ellos no son el problema para los contagios, porque desde que permanece abierta no se ha dado ningún positivo en este centro educativo. Por otro lado, señalan que a día de hoy no saben nada de su situación una vez que se procedió a la resolución de los contratos. Confían en que esta denuncia no traiga más represalias por parte de la Consejería de Educación, como puede ser una licitación de los negocios, porque sería la puntilla para todos.