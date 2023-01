“No paso hambre ni frío, tranquilos": así vive el temporal la única vecina de un pueblo de montaña asturiano

Humildad no tiene miedo a la nieve ni a nada. Es la única vecina de un pueblo de montaña asturiano. A punto de cumplir 80 años, vive sola en Flor de Acebos, junto a la carretera Nacional 630 y a pocos kilómetros de Pajares, en el concejo de Lena. Ella está acostumbrada a la dureza del invierno. “Lo que hace falta es que venga cuando toca y este año tardó mucho”, ha explicado en COPE esta mujer que recibe a diario la visita de un hijo que vive en una localidad cercana, en Pola de Lena.

La primera gran nevada del año ha cubierto de nieve la casa y el entorno en el que Humildad se mueve a diario. Para ella no supone ninguna complicación porque “es lo que llevo viendo toda mi vida”.

Humildad, que hace de su nombre un estilo de vida, está preparada para el frío y la soledad. Tiene una cocina de leña y de carbón con la que calienta su casa y prepara a diario los alimentos que congela “para que no me falte de nada”. También tiene repartidos radiadores por toda la vivienda. “Tengo de todo, gracias a Dios, no paso frío ni hambre, tranquilos”.

Ni siquiera le falta el valor para vivir a su edad completamente sola en un pueblo que tampoco tiene vecinos. Flor de Acebos es un pueblo que está situado a 920 metros de altitud. Allí la nieve cae cada invierno. Aunque oficialmente cuenta con siete vecinos y cuatro viviendas, la única casa habitada es la de Humildad que no tiene temor ni al frío ni a la soledad porque “el miedo te coge y hace lo que quiere de la gente”.

Mientras las máquinas quitanieve limpian la carretera que está situada a junto a su casa, ella prepara unos arbejos (guisantes), con jamón y setas. “Me arreglo muy bien y no me falta de nada”, reitera esta vecina asturiana que está preparada para ver caer muchas nevadas y muchos inviernos más.