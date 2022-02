Así trata de convencer Canteli al rector para que la Universidad mantenga Minas en Oviedo

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha afirmado este lunes que la capital "luchará" y defenderá con "todas las armas legales" que la Escuela de Minas no se traslade a Mieres, una decisión adoptada por el rector de la Universidad, Ignacio Villaverde, "no compartida por nadie".



"Oviedo tiene un emblema que se llama la Escuela de Minas y queremos que se mantenga aquí. La calle está con nosotros", ha apuntado el regidor con motivo del encuentro que ha mantenido con los alumnos del centro y con el directo, Francisco Javier Iglesias



Canteli, que ha vuelto a mostrarse partidario de que se celebre una manifestación para protestar por la decisión de la institución académica, ha pedido a Villaverde que si hay que "reinventar" estos estudios que se haga desde la capital del Principado.



Según ha dicho, el rector no abordó esta cuestión ni con el Consejo Social ni con la dirección de la escuela ni con el propio Ayuntamiento. "Las cosas no se hacen así", ha advertido.



"Él insiste en la idea y yo insisto en la nuestra, solo que yo con el respaldo prácticamente de todo Oviedo", ha subrayado tras sostener que, como alcalde, "defenderá" los intereses de su ciudad, aunque "con mucho respeto" a la institución universitaria.



Por su parte, el director de la Escuela de Minas ha dicho que intentará "hace todo lo posible" para que los estudios continúen en la capital asturiana y que, para ello, está estudiando emprender una serie de acciones que consensuará con el consistorio.



Según ha relatado, en la campaña rectoral "todas las perspectivas eran favorables" para que la escuela permaneciese en Oviedo, para lo que existen "muchas razones", entre ellas sus laboratorios y el resto del equipamientos.



Por otro lado, el alcalde se ha comprometido a que las bibliotecas de Oviedo reabran "pronto", tras permanecer cerradas algunas de ellas por motivos de personal en los que se está trabajando. EFE