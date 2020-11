Así trabajan los sanitarios en la UCI del HUCA

La UCI del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) es a la que llegan más pacientes por coronavirus y con la unidad de críticos al borde del colapso porque el centro hospitalario ha tenido que tirar de todos los recursos disponibles. Según relata, Graciela Martínez, enfermera en esta Unidad, 1 de cada 4 pacientes que ingresan en el hospital, acaban en la UCI. Una situación, asegura, que se complica día a día porque el aluvión de ingresos no cesa. En la Unidad 8, recientemente abierta para acoger a pacientes, y que en la primera ola no llegó a ponerse en funcionamiento, apenas quedan camas libres, dice que no sabe con lo que me voy a encontrar, no ya de un día para otro, sino en el cambio de turno. Dice que no es tan sencillo trabajar con estos pacientes porque requieren de unos cuidados especiales en su tratamiento y asistencia. A esto se añade el miedo diario con el que conviven porque tratar a diario con pacientes infectados por COVID-19 conlleva el riesgo de contagio con lo que eso significa en el ámbito familiar.

Graciela, al igual que sus compañeros, dice estar agotada física y mentalmente. Lo peor, señala, no es la falta de material o la escasez del mismo, sino el no disponer de personal suficientemente cualificado para estar en una UCI, porque se requiere de un adiestramiento muy especializado. Además, no es tan sencillo trabajar con los equipos de protección; nos hemos tenido que adaptar a las gafas, las pantallas de protección, las batas que de te hacen sudar, es muy tedioso, con lo que te agotas especialmente.

Tiene claro, además, que esta segunda ola de la pandemia está siendo mucho más agresiva que la primera, con más casos positivos diarios y un aumento de los pacientes graves.