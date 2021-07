Así tienes que solicitar cita para la vacuna si aún no te han llamado

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha extendido el sistema de autocita a la población de 30 a 39 años que aún no ha recibido la vacuna contra la covid-19 debido a que en un primer momento rechazaron la profilaxis o no fue posible establecer citarles por telefónico.



Este sistema permanece activo para el resto de la población de más de 40 años que desea vacunarse y todavía no ha podido.



Así, las personas nacidas hasta 1991 -este año incluido- pueden seleccionar fecha y hora para recibir la profilaxis en el enlace https://ciges.asturias.es/ , tras seleccionar la opción llamamiento extraordinario de vacunación.



De los casi 115.000 treintañeros que hay en Asturias, siete de cada diez (69,5%) ya han recibido al menos una dosis y cuatro de cada diez (43%) han recibido la pauta completa, unos porcentajes que ya se elevan al 86 y el 80 por ciento, respectivamente, entre los que tienen entre 40 y 40 años.



Después de que Salud haya empezado ya a citar a jóvenes de 16 a 19 años, cuatro de cada diez veinteañeros cuenta ya con al menos una dosis y casi el 14 por ciento tiene ya la pauta completa.



El Sespa ha hecho un llamamiento a la población de 12 a 29 años para que actualice su teléfono de contacto a través del 984 016 114 para facilitar el proceso de citación.