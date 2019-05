Así ha sido el tenso comité autonómico del PP

Alerta encendida en el PP asturiano. Al menos, así lo ha pedido la presidenta de los populares, Mercedes Fernández, ante los resultados en las elecciones autonómicas y municipales. "Nadie puede decir que una distancia de diez escaños con el PSOE sea un buen resultado electoral", ha dicho Fernández en su intervención abierta al público.

Además, Mercedes Fernández ha advertido de que "perdemos crédito a chorros ante la opinión pública que nunca entiende que cuando se pierde se celebre como una victoria", ha dicho en referencia al análisis que la candidata, Teresa Mallada, hizo en la noche electoral.

La presidenta ha dicho, también, que "es de gente sabia e inteligente interpretar los resultados electorales en clave colectiva, porque nos examinábamos todos el pasado domingo, no una persona a título individual".

"Yo también quiero hablar"

El momento más tenso de la tarde ha llegado al final de la intervención abierta a los medios de la presidenta del PP de Asturias. Entonces, Teresa Mallada pidió el turno de palabra. Cuando Mercedes Fernández invitó a los medios a abandonar el Comité (para continuar en privado), la candidata le cortó: "No, no, no, no. Yo también quiere hablar ante los medios, si puede ser, como hizo Paloma Gázquez (candidata al Congreso) después de las elecciones generales".

Así lo hizo. En sus palabras ante los medios, Mallada ha reconocido que los resultados "podían haber sido mejores, pero se ha defendido la situación en un momento complicado".

La expresidenta de HUNOSA ha desvelado, además, que ha recibido la enhorabuena de Pablo Casado: "Me trasladó su felicitación porque, aunque la situación general en España no ha sido buena, Asturias ha sido la comunidad autónoma en la que menos ha descendido el voto del Partido Popular".

Rapapolvo del candidato en Oviedo, Alfredo Canteli

El broche a las intervenciones en abierto lo ha puesto el candidato del PP a la Alcaldía de Oviedo, Alfredo Canteli. Ha ganado las elecciones y ha recibido los aplausos del Comité, pero ha afeado a Fernández y Mallada que "las luchas que tuvimos que soportar durante la campaña nos hicieron mucho daños a todos, yo estuve a punto de arrojar la toalla".

Canteli ha advertido de que "no doy ni quito la razón a nadie, pero esto en un partido como el PP no debe ocurrir", ha zanjado.

Un saludo cortés

Alfredo Canteli, Teresa Mallada y Mercedes Fernández han coincidido a su llegada al hotel donde se ha celebrado el Comité. Los saludos han sido afectuosos con el aspirante a alcalde de Oviedo; pero la tensión se ha palpado cuando la presidenta y la candidata del PP asturiano se han encontrado. El saludo ha sido cortés y frío: dos besos y cero palabras.