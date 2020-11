Los hosteleros de Gijón vuelven a salir a la calle: así ha sido su protesta

Los hosteleros de Gijón han vuelto a salir por la calle. La asociación Hostelería Con Conciencia (HCC) ha organizado una caravana reivindicativa para pedir al Ayuntamiento que no les deje "tirados" ante el cierre forzoso de bares y restaurantes por la situación sanitaria. Los hosteleros han querido reivindicar "que la hostelería no sólo son bares y clientes, si no un gran entramado de familias, locales, y trabajadores que se retroalimentan en una ciudad que se encuentra sin referente político", denuncian.

"Gijón es sus barrios y sus gentes, a las que están dejando de lado y a las que no están escuchando... Si no nos escuchan, al menos nos van a ver...", han dicho en un comunicado. Ver y oir porque unos 200 coches han hecho sonar sus cláxones por todas las calles de la ciudad.

Encierro en la iglesia de San Pedro

Los hosteleros están desesperados: "La gente no tiene para pagar los seguros sociales y la cuota de autónomos. Si abordo estos gastos, no puedo dar de comer a mi familia; y si doy de comer a mi familia, no puedo pagar los seguros y por tanto, tampoco aspirar a ayudas". La situación está tan al límite que si el Gobierno de Asturias no autoriza la reapertura de los bares, cafeterías y restaurantes, una decena de hosteleros se va a encerrar en la iglesia de San Pedro de Gijón.