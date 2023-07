Así será la toma de posesión de Adrián Barbón como presidente del Principado de Asturias

El presidente electo de Asturias, el socialista Adrián Barbón, tomará mañana posesión de su cargo 60 días después de la celebración de las elecciones autonómicas en un acto que contará con la presencia de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, y de cuatro presidentes autonómicos.



El presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, y la presidenta en funciones del Gobierno de Navarra y candidata a la reelección, la también socialista María Chivite, acudirán a un acto en el que también estarán presentes los dirigentes de las comunidades vecinas de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y de Galicia, Alfonso Rueda, ambos del PP.



En la toma de posesión de Barbón para su segundo mandato que se celebrará en la sede del parlamento asturiano estarán presentes además los expresidentes socialistas del Principado Pedro de Silva, Juan Luis Rodríguez-Vigil, Antonio Trevín y Javier Fernández.



El acto comenzará a las 12:00 horas en la planta noble de la Junta General del Principado donde intervendrán la portavoz en funciones, en representación del Gobierno central; el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, y el propio Barbón, que cerrará una ceremonia a la que asistirán unos 300 invitados, entre los que habrá también una treintena de alcaldes, diputados, consejeros y las principales autoridades regionales.



A sus 44 años, Barbón iniciará así su segundo mandato al frente del Principado tras cuatro años en los que ha gobernado en minoría, lo que no le ha impedido aprobar todos los presupuestos autonómicos con el apoyo puntual de otras formaciones.



Barbón fue investido como presidente del Principado el miércoles de la semana pasada con el apoyo de 23 de los 45 diputados que integran la Junta General del Principado, mayoría absoluta que consiguió finalmente con el voto de la diputada de Podemos, que se sumó a los tres con los que cuenta IU-Convocatoria por Asturies y a los 19 del PSOE.



No obstante, el próximo "Gobierno de unidad progresista y reformista" no incluirá a Podemos tras el acuerdo político cerrado la semana pasada entre PSOE e IU que deja en manos de la coalición una de las diez consejerías con las que contará el nuevo Ejecutivo autonómico, la de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos.



Al frente de esta macroconsejería estará el coordinador de IU de Asturias, Ovidio Zapico, mientras que los nombres de los otros nueve consejeros no se conocerán hasta el sábado, 29 de julio, tres días antes de que tomen posesión de sus cargos y de el nuevo Ejecutivo esté operativo el 1 de agosto.



Barbón, octavo presidente regional desde que Asturias celebró sus primeras elecciones en 1983, y noveno desde que Rafael Fernández asumiese el cargo en la etapa preautonómica entre 1978 y esos comicios, tomó el relevo en 2019 a Javier Fernández, que había llevado las riendas del Principado a lo largo de siete años.



Afín al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y muy unido a la que fuera vicesecretaria general del PSOE y actualmente diputada electa en el Congreso por Asturias, Adriana Lastra, Barbón ha defendido la necesidad de contar esta legislatura con un "gobierno estable", pero también de llegar a acuerdos con el resto de formaciones parlamentarias salvo con Vox.