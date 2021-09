Así será el reparto de los 43 millones restantes del fondo COVID

El Gobierno del Principado cambiará el modelo para el reparto de la segunda convocatoria de las ayudas del fondo covid regional, que estará dotada con 43 millones de euros, con el objetivo de dar una mayor agilidad en la concesión de las indemnizaciones.



Así lo ha avanzado este martes el vicepresidente y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, con motivo de una reunión con los grupos parlamentarios que dieron su apoyo a los presupuestos autonómicos -Ciudadanos, Podemos, Foro e IU-.



Tras el cierre de la primera convocatoria de estas ayudas, que consumió 57 del total de 100 millones aprobados, el Ejecutivo asturiano lanzará próximamente una segunda fase para gastar en lo que restar de ejercicio.



Este nueva convocatoria planteará un modelo "un poco distinto" para cuente con menos requisitos y el trámite administrativo sea "más ligero".



"El modelo de ayudas va a cambiar, pero con la vista puesta de gastar la totalidad de los cien millones. Ya no estamos en plena pandemia y la afectación de los negocios no es de la intensidad de hace unos meses", ha subrayado.



Cofiño ha admitido que la primera fase de las ayudas ha sido "lenta", dado el elevado número de requisitos y el aluvión de peticiones recibidas para acceder a ellas, lo que ha demorado la aprobación de los expedientes.



En el encuentro ha participado la portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, quien ha destacado el compromiso del Ejecutivo asturiano para dar una mayor celeridad a estas ayudas para que todo el dinero que se ha destinado a estas compensaciones pueda gastarse este año.



Según ha avanzado, el Principado prevé ejecutar un pago único por cada autónomo o socio colaborador, que recibiría 2.000 euros y por cada empleado 500 euros más.



"No hay sectores más o menos compensados, sino que es la misma cuantía para todo el mundo", ha apuntado.



En representación de Podemos, Daniel Ripa, ha pedido que la segunda convocatoria de las prestaciones tengan la "condicionalidad" de que llegue no solo a los dueños de los negocios hosteleros, sino también a los trabajadores, en un sector que debe actualizar su convenio colectivo, con mejoras en los salarios y la eliminación de horas extra.



El portavoz de Foro, Adrián Pumares, ha reclamado al Ejecutivo regional que las prestaciones lleguen "cuanto antes" y "a todos los sectores que lo requieren", como el de la venta de recuerdos turísticos "que no puede acceder a las indemnización en la cuantía que le corresponde por cuestiones meramente burocráticas". EFE