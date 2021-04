Así justifica Quirós los contratos a dedo que hizo por 850.000 euros

El ex gerente de la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo (SOGEPSA), José María Quirós, ha justificado la adjudicación directa entre 2006 y 2011 del servicio informático a la empresa Accenture por 850.000 euros sin pedir otras ofertas ni elaborar un expediente en que había pasado el visto bueno del servicio jurídico que “controlaba y filtraba” todos los contratos.



El Juzgado de lo Penal 2 de Oviedo ha celebrado este lunes la primera sesión del juicio contra Quirós por su presunta autoría en un delito continuado de prevaricación por el que la Fiscalía solicita una pena de nueve años de inhabilitación para trabajar en el sector público o en empresas de capital mixto.



A preguntas de la magistrada, Quirós ha declarado que es inocente y ha explicado que no se hizo un informe por escrito de la adjudicación porque consideró que “no era necesario” una vez que el departamento jurídico le dio luz verde y él entendió que “se podía hacer así” y le sonó "razonable”.



Además, ha rechazado que vulnerase los principios de publicidad, libre concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación, como sostiene la Fiscalía, porque al visto bueno del servicio jurídico se sumaba que el Consejo de Administración también estaba convencido de que “estaba haciendo las cosas bien” por lo que desconocía que tuviera que someterse a la Ley de Contratos del Sector Público.



Quirós ha explicado que él provenía del sector privado cuando el 1 de diciembre de 2005 se hizo cargo de la gerencia ante la “situación delicada” de la empresa por los préstamos bancarios que había que atender y ante las pérdidas registradas en 2004.



Accenture era, en su opinión, la empresa líder mundial en tecnología con una gran solvencia como proveedor, una plantilla capacitada y disponible que estaba radicada en Asturias y para él era “francamente cómodo”, ha dicho, trabajar con ellos puesto que los costes eran menores y si hubieran tenido que contratar a otra empresa de fuera con el desplazamiento y el alojamiento se hubiera encarecido más el proyecto.



Asimismo, ha incidido en que Sogepsa no estaba adscrita a ninguna Consejería ni incluida en los presupuestos del Principado y presentaba la singularidad de ser una empresa con mayoría de capital público pero que no formaba parte del sector público del Principado por lo que se suscitaba el debate sobre si debía o no someterse a la fiscalización de la Sindicatura de Cuentas.



Por su parte, la secretaria general técnica de la Consejería de Infraestructuras, María Isabel C.A., ha ratificado que no había petición de ofertas y no quedaban garantizados los principios de publicidad y libre concurrencia.



La directora general de Informática, María América Álvarez, ha señalado que el sistema de gestión que adjudicó directamente el acusado podrían haberlo hecho otras empresas, aunque desconoce si por la gestión del suelo es algo específico.



Además, un técnico en informática de Sogepsa, Antonio G.I., ha afirmado que había un “clamor” en la empresa de que el sistema anterior no era operativo y ha recordado que con la gestión de Quirós se pasó de 2 a 8 servidores. “Pasamos de tener un 600 a un Mercedes de golpe”, ha apuntado. .



Por su parte, Antonio Arias Rodríguez, que elaboró el informe de la Sindicatura de Cuentas, ha corroborado que en Sogepsa estaban los principales constructores, a los que ha definido como “los tiburones de la región” que buscaban un equilibrio entre la discreción y la transparencia por lo que “los resultados eran más importantes que los principios”, y ha dicho que, en su opinión, Quirós no merece un reproche penal por su actuación.



El juicio continuará el próximo miércoles, día 28, con la declaración de los peritos. EFE