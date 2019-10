Así ha demostrado Vox su asturianía en la Junta

Ignacio Blanco ha utilizado una montera picona con la bandera de España para defender su asturianía en la Junta General del Principado. Además, le ha regalado otra al presidente regional, Adrián Barbón. El portavoz de Vox ha asegurado que la reforma del Reglamento de la cámara para que los diputados y comparecientes puedan hablar en bable "no sirve para nada".

Ignacio Blanco, con una montera picona y la bandera de España, este miércoles, en la Junta General.COPE

Sí a hablar asturiano en la Junta General

Pese a la oposición de Vox, PP, Ciudadanos y Foro, la Junta General del Principado ha acordado este miércoles, con los votos del PSOE, Podemos e IU, abordar la reforma de su reglamento para permitir que cualquier persona que comparezca en el parlamento pueda hacerlo en asturiano, de forma que este derecho no esté limitado sólo a sus diputados.

La toma en consideración de la proposición de ley de IU que plantea reformar el Reglamento de la Cámara en ese sentido fue sometida a votación en el pleno que se celebra hoy en la Junta General.

La coalición registró esta iniciativa después de que la consejera de Cultura, Berta Piñán, tuviese que presentar el programa de su departamento en castellano, y no en asturiano como tenía previsto, al atender los servicios jurídicos de la Cámara la reclamación planteada por el PP y por Vox.

La propuesta seguirá la tramitación ordinaria, después de que la posibilidad de que se hiciese por lectura única, que es la fórmula más ágil de todas, fuese cuestionada en el informe de los servicios jurídicos de la Junta.

Según los letrados, la reforma reglamentaria requiere de una consideración "más detenida" que la que se deriva de esa posibilidad en la que su aprobación solo requiere de una votación y sin posibilidad de enmiendas por los grupos.

Además, los letrados de la Cámara subrayan que debe concretarse qué hacer cuando alguno de los participantes en una sesión parlamentaria en la que se emplea el asturiano requiera de manera incondicionada el uso del castellano o aduzca dificultades de comprensión y pida unos medios para superarlas (traductores) de los que la Cámara no dispone.

"Es una proposición precipitada y chapucera, redactada en términos de confrontación, que divide y crea problemas donde no los había, que no soluciona nada, que es absolutamente inservible y supone un flaco favor a los asturianos y al asturiano", ha subrayado el popular Pablo González. antes de pedir a IU que retirase su iniciativa.

El portavoz de Vox, Ignacio Blanco, asegura que esta reforma "no sirve para nada". Para Blanco, con ella tratan de imponer una lengua que muchos no entienden, "un bable de laboratorio que hablan los señoritos y no se habla en los pueblos" y cuya oficialidad es el "objetivo de los nacionalistas".

Sin embargo, para la portavoz de IU, Ángela Vallina, es preciso blindar el uso del asturiano con una reforma como la que han propuesto para que cualquiera que acuda a la Cámara, sea diputado o consejero, "tenga pleno derecho a utilizar su lengua".

Por último, la socialista Dolores Carcedo aclaró que el PSOE apoyaría la reforma porque en el trámite de enmiendas se podrían corregir las deficiencias observadas por los letrados y poder dar así una primera respuesta a un problema que nunca se había dado en la Junta General desde que hace 22 años se aprobó la Ley de Uso y Promoción del asturiano.