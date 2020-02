Así ha caído un grupo criminal que robaba viviendas en Asturias

Efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón han procedido a la detención de cuatro personas como supuestos autores de nueve robos con fuerza, uno de atentado a agente de la autoridad y otro contra la seguridad vial, además del de pertenencia a grupo organizado.

Las investigaciones que han posibilitado la detención de estas personas comenzaron en el mes de noviembre de 2019. Una serie de robos denunciados en viviendas del municipio de Siero, algunos en primeras viviendas y otros en viviendas utilizadas como segunda residencia, causaban inquietud en los vecinos de la zona rural del citado municipio.

Si bien el modus operandi utilizado no era el mismo, los agentes encontraron un hilo conductor que sirvió para vincular los hechos. Los datos aportados por varios vecinos de los lugares en los que se habían cometido los robos, referían la presencia de un turismo determinado.

Con estos datos, la Guardia Civil centró sus sospechas en un vecino de Siero, con antecedentes penales por hechos similares, y al que además le constaban tres señalamientos de búsqueda y detención de varios Juzgados de Gijón. Esta persona (que carece de permiso de conducir), en el mes de enero, ya había intentado evadir su detención por estas requisitorias judiciales dándose a la fuga de manera agresiva ante la presencia policial, consiguiendo huir de la Guardia civil, con una maniobra brusca, llegando a colisionar contra la parte delantera del vehículo oficial.

El vehículo que conducía era coincidente con el descrito por los testigos de los robos investigados. El análisis de testimonios, así como diversas diligencias de investigación dieron lugar a determinar la existencia de un grupo criminal en el que, además del primer sospechoso, participaban otras tres personas más, conformando un grupo en el que o bien participaban directamente, o bien daban cobertura tanto para su comisión, como para dar posteriormente salida a los objetos sustraídos.

El modus operandi utilizado en los robos que se estaban investigando, no seguía una línea conductora clara, ya que a veces entraban en primeras viviendas, otras veces no. En ocasiones forzaban la entrada con destornillador o similar, y otras rompían la ventana más accesible. Y en cuanto al material sustraído, en ocasiones se llevaban solo joyas y dinero y en otras se llevaban televisores, herramientas, etc. Finalizada la actividad de investigación, el día 25 se procedió a la detención de las siguientes personas.

En los registros llevados a cabo tanto en vivienda como en vehículos se recuperaron numerosos efectos procedentes de los robos investigados y de otros que aún no ha sido posible determinar su procedencia, como televisores (4), relojes (19), numerosas joyas, altavoces, ordenadores, portátiles (2), una Tablet, una video consola, perfumes, bolsos, un martillo neumático, herramientas, 400 euros en efectivo, e incluso una pistola detonadora y 25 cartuchos de munición para la misma.

Los detenidos son dos hombres de 29 años y dos mujeres, de 18 años; vecinos, respectivamente, de Siero, Villaviciosa, Gijón y Posada de Llanera. De esta manera, se han logrado esclarecer por el momento un total de nueve robos en viviendas de Siero, Nava y Piloña. Se continúan con las gestiones al objeto de determinar su posible participación en más hechos delictivos.