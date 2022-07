El diputado del Partido Popular en la Junta, Álvaro Queipo, ha calificado esta mañana de "obra de la vergüenza con plazos de calzada romana", la ampliación del tercer carril de la autovía 'Y', iniciada ya en 2019 y que, según la formación política, no estará concluida hasta octubre del próximo año "como mínimo".

En una nota de prensa, el diputado ha recordado que la autovía 'Y' es la vía con mayor intensidad media diaria de Asturias, con un tráfico de 60.000 vehículos al día. Así, ha criticado los inconvenientes que cada día sufren los usuarios de esta carretera por las obras que se están ejecutando para la ampliar la calzada.

Queipo ha estado acompañado en esta comparecencia, además de por la diputada nacional Paloma Gázquez, por los diputados regionales Beatriz Polledo y Pablo Álvarez-Pire, la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Oviedo, Conchita Méndez; la portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Llanera, Nuria Niño y el portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Siero, Hugo Nava.

"Este mismo año, la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, aseguró que no había ninguna razón para que se produjesen retrasos en la finalización de las obras; algo que ya sabemos que es falso. Sí va a haber retraso, no estará terminada a finales de este año como se anunció, sino que nos tememos que, como mínimo, no esté acabada hasta octubre del 2023", ha explicado Queipo.

En este sentido, el diputado 'popular' exigió "transparencia" a la delegada del Gobierno y reclamó al presidente del Gobierno regional, Adrián Barbón, la convocatoria de la Alianza para las Infraestructuras "para que expliquen, con claridad, los plazos que tienen previstos".

Queipo insistió en la necesidad de agilizar las obras y solicitó que el Gobierno ponga todas las facilidades a la empresa responsable para acortar los plazos.

Por su parte, la diputada nacional del PP, Paloma Gázquez, ha propuesto la aprobación de una modificación presupuestaria para adelantar a este año la inversión prevista para el próximo ejercicio con el objetivo de que los trabajos concluyan antes de 2023.

Gázquez ha explicado que se trata de una obra trianual con un presupuesto global de 30 millones, que para el presente ejercicio cuenta con de 15 millones de euros y para el próximo año, con una partida presupuestaria de 5 millones.

La diputada nacional ha asegurado que el grado de ejecución de esta obra es muy bajo y que, teniendo en cuenta su carácter plurianual, el ritmo no aumenta. "Por ello exigimos que se apruebe la modificación presupuestaria y que se incrementen los turnos, el personal y la maquinaria necesaria para el correcto y rápido fin de las obras", ha dicho.