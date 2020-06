La Ascensión celebra su primera Feria Virtual

En tiempos de pandemia toca reinventarse. Este año no se ha podido celebrar la tradicional Feria de la Ascensión en Oviedo por motivos obvios y ahora nace la I Feria Virtual Agroalimentaria de La Ascensión. ¿En que consiste ?, como dice Begoña López, directora general de Desarrollo Rural e Industrias Agrarias, se abren las puertas a la unión del mundo rural con las nuevas tecnologías. Será una Feria que quien sabe si viene para quedarse pero en la que, de momento, y en esta primera edición vamos a poder disfrutar de productos con el Sello del Paraíso. Unos 40 productores van a promocionar y vender sus productos telemáticamente interactuando directamente con todo aquel que quiera participar. No sólo se podrán comprar productos exclusivamente asturianos, sino que también se podrá disfrutar del menú de La Ascensión. Todo esto en colaboración entre el Ayuntamiento de Oviedo y el Principado de Asturias y durante el próximo fin de semana, comenzando el viernes día 12 y hasta el domingo día 14, inclusive. En su intervención, tanto al directora general, como la concejala de Festejos en el Ayuntamiento de Oviedo, Covadonga Díaz, coincidían en que se trata además de devolver a las gentes del campo un poco de lo mucho que están haciendo por nosotros en estos tiempos tan difíciles, además de mantener viva la esencia de la Feria de la Ascensión. Begoña López, preguntada por la posibilidad de aplicar este formato a otras ferias en la región, señalaba que queremos ver los resultados y no estamos cerrados a nada. Cabe destacar además que esta I Feria Virtual llegará a los Centros Asturianos de todo el mundo.