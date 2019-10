El Arzobispo de Oviedo se une a los trabajadores de Vesuvius

El Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ha tradadado su apoyo a los trabajadores de Vesuvius que tratan de impedir que la multinacionales británica aplique el ERE con el que quiere poner fin a la actividad en sus fábricas de Langreo y Miranda de Ebro con un encierro en la Catedral de Oviedo.

"No están en la Catedral por capricho, no son turistas, han encontrado el escaparate de la Iglesia para denunciar el drama que están viviendo y no los vamos a desalojar", ha afirmado tras reunirse con varios representantes de la plantilla en el Arzobispado de Oviedo.

Sanz Montes también se ha referido a la posiblidad de que el conflicto se alargue y pueda coincidir con la visita de los Reyes de España, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía a la catedral de Oviedo prevista para el próximo jueves, 17 de octubre. "Yo siento que coincida pero la prioridad son los trabajadores".

Audio

El Arzobispo de Oviedo ha sido crítico con la multinacional Vesuvius por el ERE que ha presentado un ERE para sus plantas de Langreo y Miranda de Ebro, que cuentan con 111 y 17 trabajadores, respectivamente. "Está aplicando descartes como si las personas fueran máquinas obsoletas y no lo son, son personas que tienen dignidad como trabajadores y tienen unas familias que no se pueden aparacar ni descartar".

Tres trabajadores de Vesuvius permanecen encerrados desde el pasado miércoles en la Catedral de Oviedo contra el ERE presentado por Vesuvius.

La multinacional, con sede en el Reino Unido, ha justificado su decisión de cerrar la factoría langreana, dedicada a la producción de productos refractarios para empresas siderúrgicas, en la reorganización de la actividad que está llevando en todas sus fábricas europeas ante el deterioro que está sufriendo la industria del acero por un exceso de capacidad y el incremento de importaciones de terceros países.

La Catedral de Oviedo ya fue escenario en 1997 de un encierro que se prolongó durante 318 días por parte de un grupo de trabajadores de Duro Felguera tras los despidos que se produjeron en ese grupo industrial