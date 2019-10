El Arzobispo de Oviedo espera un gesto de los Reyes con los encerrados de Vesuvius

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ha invitado este miércoles a la Familia Real a tener "un gesto" con los trabajadores de Vesuvius encerrados en la Catedral desde el pasado jueves durante la visita al templo prevista para este jueves en el contexto de los Premios Princesa de Asturias de 2019.

Sanz Montes, que ha participado este miércoles en la presentación de la campaña del Domund correspondiente a 2019 ha respondido a preguntas de los periodistas que, si la Familia Real "lo tiene a bien", sería "un gesto" por parte de los Reyes, la Princesa y la Infanta tener un breve encuentro con ellos, informa Europa Press.

Entiende el prelado que los trabajadores encerrados no son personas que se tengan que "esconder ni expulsar porque viene la Casa Real". "No son incompatibles", ha enfatizado, ya que tanto la Casa Real como la Iglesia están "al servicio de un pueblo". Si ese pueblo está "tan tocado" por perder "de esa manera el trabajo", iglesia, monarquía y sociedad "estamos a favor de ellos y no queremos dejar de estarlo".

Respecto a los trabajadores encerrados, ha señalado que la Iglesia está también llamada a ser "misionera" con ellos, acogiéndolos y no desalojándolos, sino "sosteniendo los motivos de la esperanza para que los que puedan negociar lo hagan de la mejor manera".

Los tres trabajadores, ha subrayado, no "van a ser un estorbo" para la visita real del jueves si continúan encerrados. "Lo hablé con la Casa Real", ha asegurado, para reiterar después que continuarán con la "posición de acogida" de los afectados.

LA VISITA A LA CATEDRAL, UN "GESTO MUY HERMOSO" DE LA PRINCESA

En cuanto a la visita que tendrá lugar este jueves, el arzobispo ha considerado "un gesto muy hermoso" por parte de la Princesa de Asturias y del resto de la Familia Real iniciar sus actos en Oviedo con un recorrido por el templo.

"Es un gesto muy hermoso que siendo Princesa de Asturias vaya entroncando con los valores y jalones de una historia a la que ella también pertenece".

Así, considera Sanz Montes que no se trata solo de visitar la "iglesia madre" de la que emanan las 900 parroquias asturianas, sino que adquiere relevancia por ser una Catedral "rica de valor artístico" y con historia. Ha explicado que la Familia Real al completo visitará la Cámara Santa, donde se encuentran "piezas de especial relevancia" para la Historia, como la Cruz de la Victoria.