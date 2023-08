El Arzobispo, a la cabeza de la expedición asturiana en la JMJ: "La juventud es el presente"

Durante el fin de semana llegarán los actos centrales de la Jornada Mundial de la Juventud que se está celebrando en Lisboa y en la que hay medio millar de chavales asturianos y 15 sacerdotes. Al frente de la expedición asturiana está el Arzobispo de Oviedo Monseñor Sanz Montes, que está viviendo de manera intensa estos días, como cuenta en COPE Asturias.

Este jueves ya ha tenido lugar el primer contacto con el Papa, en el que cerca de un millón de chavales han escuchado de cerca al Papa Francisco: "Te das cuenta de que estás en el mapamundi de la tierra. Con todas las lenguas, todos los colores de piel, todas las culturas... Y te das cuenta de que tenemos como punto de encuentro la fe en Jesucristo y nuestra pertenencia a la comunidad cristiana".

Unas jornadas dedicadas directamente a la juventud y que dejan claro que la Iglesia tiene futuro: "La juventud no solamente es el futuro de la Iglesia. Es también el presente. Tenemos esperanza cuando nos asomamos al mañana. Los momentos que he tenido con ellos han sido un regalo y se pone de manifiesto que Dios no aburre, que Dios siempre sorprende. Esta sorpresa llena de viveza, gratitud y esperanza lo ves en el rostro de estos chavales".

Monseñor Sanz Montes está en contacto constante con los jóvenes asturianos que están desplazados en Lisboa: "Es gente que tiene preguntas. No siempre tiene respuestas. Y el Papa nos decía que es muy importante tener preguntas. Porque el que tiene preguntas es el que tiene inquietud. Preguntas que reconocen sin censura en su corazón. Preguntan por la vida, por el amor...".