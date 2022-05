Arranca en Oviedo la Feria de la Ascensión

Al son de la música de la Real Banda de Gaitas "Ciudad de Oviedo", se inauguraba este viernes la gran fiesta del campo en Oviedo y enAsturias, la Feria de la Ascensión. Una feria que llega con más fuerza que nunca después de dos años de restricciones por culpa de la pandemia del coronavirus.

La Feria de la Ascensión se focaliza en esta edición en la Plaza de la Catedral y la Plaza de Porlier, con la ubicación de 69 casetas deartesania en las que puedes encontrar los productos de elaboración más artesana más típicos. Quesos llegados desde diferentes puntos de Asturias: Peñamellera Baja, Ovín, Porrúa, Cabrales....también desde la localidad menorquina de Mahon. Mucho embutido, miel artesana, pan elaborado de diferentes maneras, repostería, empanadas, no falta de nada para satisfacer los paladares de todo el que se de una vuelta por esta ubicación. Y es difícil marcharse sin haber comprado algo. En total, 69 casetas, a las que suman las 12 ubicadas en el Campo SanFrancisco, otro de los puntos de referencia de una tradición que se remonta al siglo XVI. Otro de los puntos de obligado prerenigraje durante este fin de semana es el centro ecuestre El Asturcón, donde este sábado se llevará a cabo el concurso-exposición de ganado, y donde nuestro compañero y director del programa AGROPOPULAR, César Lumbreras, se va a dirigir a toda España entre las ocho y las diez de la mañana. Uno de los platos fuertes y pintorescos de esta edición será este domingo el desfile por el centro de Oviedo, por la calle Uría, de las reses ganadoras del concurso. Como dice el alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli, "ellas también tienen derecho, porque por el centro de Oviedo desfilan los mejores".Canteli acudía a la inauguración de esta Feria en la Plaza de la Catedral en compañía del resto de miembros del equipo de gobierno, y animaba a todo el mundo a que disfrute de esta fiesta que "está en auge como las fiestas de San Mateo, la Semana Santa o el Desarme". No han faltado preguntas al alcalde sobre el play-off de ascenso a Primera División que jugará este domingo el R. Oviedo frente al Ibiza. El regidor ovetense dice tener "esperanza" y confía en que el Sporting sea honrado y gane su partido frente a Las Palmas; "que luchen por ganar, si me llaman yo les voy a pedir que ganen, por una vez que ganen".