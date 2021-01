Arranca en Asturias una campaña de rebajas incierta

Comienza en Asturias la campaña de rebajas más incierta de los últimos años. Es verdad que en las calles de las principales ciudades asturianas hemos visto animación en las compras, con bastante gente a la puerta de los comercios, pero muchos de ellos, según comentan los propios comerciantes acudían para realizar cambios o devoluciones en las compras de las pasadas fiestas navideñas. El temor ahora es que el escenario sanitario se complique todavía más y pueda llegar otro cierre de los establecimientos, los comerciantes cruzan los dedos. Aunque algunas tiendas ya habían comenzado con descuentos antes del Día de Reyes para animar las ventas e ir sacando stock de mercancía, los descuentos importantes llegan a partir de ahora y hasta el próximo 6 de marzo.

Los compradores, por ahora, comprobando el género y dispuestos a las compras, si bien es cierto que la situación económica no es la mejor para muchas familias acogidas a un ERTE o que directamente se han quedado sin trabajo.

CONSEJOS PARA COMPRAR EN REBAJAS

Hazte una lista de lo que quieres comprar, pero más importante es elaborar una lista de lo que verdaderamente necesitas para evitar gastos supérfluos. Por ello, es fundamental ponernos un presupuesto para no gastar por encima de nuestras posibilidades. Las ofertas en ropa y objetos a precios muy bajos pueden ser muy tentadoras, pero resulta más eficaz dedicar nuestro dinero a artículos que, en otros momentos, no estarían a nuestro alcance. Hay que asegurarse de que vamos a dar uso a los artículos que vamos a comprar y no consumir por consumir. Es muy práctico también usar este período de rebajas pra comprar prendas atemporales, que no pasen de moda. Y aunque puede resultar agobiante, es conveniente probarnos las prendas porque así tenemos menos posibilidades de ir a devolverlas.