El argayo ocurrido en la N-634 está golpeando la economía de los negocios de la zona

Los vecinos de Salas, y en particular los de Casazorrina, están desesperados por los contratiempos que está generando el enorme argayo ocurrido el pasado 16 de abril en la N-634 cortando el paso por esta calzada. Un desprendimiento que obliga a los conductores a tomar vías alternativas, por ejemplo, si vamos desde Oviedo habría que tomar el enlace de Doriga y circular por la AS-15 en dirección a Cangas del Narcea hasta Soto de los Infantes para tomar el desvío por la AS-226. Los vehículos pesados toman también la AS-15 y se desvían en Soto de la Barca hasta el El Crucero, y desde allí, tomar la AS-216 a La Espina para luego enlazar con Salas.





Son las alternativas que hay hasta que Demarcación de Carreteras solucione el problema, que no estará listo, al menos, hasta después del verano; sería habilitar un desvío mediante estructuras de cajón. Los trastornos para los negocios de la zona ya se están dejando notar: Nacho tiene un taller de neumáticos en Casazorrina y dice que fastidia bastante tener la carretera así porque no viene la gente al tener que dar mucha vuelta, con lo que está bajando la afluencia de clientes. Nacho confía en que la solución llegue antes del verano porque aquí llegan muchos camiones de gran tonelaje a la fábrica de Danone y tendrían que hacerlo por carreteras comarcales que quizá no aguantarían el paso de tanto camión.





Oscar regenta un hostal rural y reconoce que vamos a abrir ahora y tendremos que informar a los clientes de la rutas alternativas para que no se pierdan. Oscar advierte de que la ruta por Soto de los Infantes yendo desde la capital, la duración del viaje ha pasado de unos30 minutos a cerca de una hora, teniendo en cuenta el semáforo que hay en Cornellana, que habitualmente está cerrado y con bastante tráfico esperando para pasar.