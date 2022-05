ArcelorMittal propone una subida salarial del 10%, repartida en cinco años

La dirección de ArcelorMittal ha propuesto este jueves a la comisión negociadora del octavo acuerdo marco una subida salarial fija del 10 por ciento repartida en cinco años y desvincular ese incremento del IPC, según han apuntado fuentes sindicales presentes en la reunión celebrada en Etxebarri (Vizcaya).



En opinión de la dirección, según las mismas fuentes, la subida salarial debe desvincularse del IPC por la volatilidad del mercado y por ello ha planteado una subida fija, no vinculada a la inflación.



Ese 10 por ciento se repartiría de la manera que acuerde la mesa de negociación durante la vigencia del acuerdo marco.



El sindicato mayoritario en la siderúrgica, UGT FICA, ha defendido como una "condición indispensable" que los salarios vayan referenciados al IPC para el mantenimiento de su competitividad.



Por su parte, CCOO ha considerado que la empresa "mantiene el discurso trasnochado de que si no hay moderación salarial se pondría en jaque la competitividad".



Según este sindicato, la empresa ha propuesto una subida fija "muy por debajo" de las pretensiones sindicales" con el argumento de la necesidad de avanzar en la productividad, flexibilidad y polivalencias.



CCOO ha insistido en que los "abultados e indecentes" beneficios obtenidos durante el pasado años y lo que va del presente ejercicio deben verse reflejados en mejoras salariales y laborales para el conjunto de trabajadores del grupo.



Por otra parte, la empresa ha propuesto negociar cómo se va a dar salida al personal nacido en los años 1962, 1963 y 1964, "pero dentro de la mesa de descarbonización y del plan social", han precisado las fuentes sindicales.



Según los sindicatos, la dirección ha hecho un análisis de la situación actual del mercado y ha apuntado que se está notando una bajada en los precios por la entrada de importaciones de países extracomunitarios, por lo que se prevé una pérdida de competitividad de las plantas.



UGT ha indicado que la empresa ha tenido unos resultados económicos muy positivos en los últimos trimestres y ha considerado que es normal que se vayan regulando los precios del mercado.



Con referencia a la descarbonización y el plan social, UGT ha precisado que no es un tema que haya que debatirse en el acuerdo marco ya que para eso hay una mesa creada específicamente, que ha instado a convocar a la mayor brevedad.



La multinacional siderúrgica tiene plantas en Asturias, País Vasco, Aragón, Navarra, Comunidad Valenciana y Madrid.