ArcelorMittal no consigue compensaciones en la subasta eléctrica

ArcelorMittal no ha conseguido compensaciones en la subasta eléctrica. Se va de vacío. No ha obtenido ninguno de los paquetes por los que pujaba. Nada de nada tras los cambios introducidos en la subasta por el Gobierno de Pedro Sánchez. Ha sido "un desastre", aseguran a COPE fuentes de la siderúrgica. Esto significa que Arcelor, gran consumidora de luz y de la que dependen 5.000 empleos directos en Asturias, no recibirá dinero para compensar su factura energética. No tendrá compensaciones a cambio de desconectarse de la red si la situación lo requiere para garantizar el suministro.

¿Y ahora qué?

Los trabajadores temen que ahora pueda haber incluso despidos en las fábricas de Avilés y Gijón para reducir costes. Para el secretario general de Comisines Obreras en la siderúrgica, José Manuel Castro, es "un palo más y nos deja en desventeja competitiva". Responsabiliza al Gobierno de Pedro Sánchez del "desastre" por no haber aprobado el Estatuto del Consumidor Electrointensivo.

La directora general de Energía del Principado, Belarmina Díaz Aguado, también ha reclamado la aprobación de un estatuto para las empresas electronintensivas “a la mayor brevedad”, ante los malos resultados de la subasta de interrumpibilidad para la industria asturiana.

Díaz reconoce que el Gobierno del Principado está preocupado por la situación y está en permanente contacto con la industria asturiana en general “y con la electrointensiva en particular” y está intentando promover todas las acciones posibles para buscar otros mecanismos de compensación, informa EFE.

“Si no es la subasta del servicio de interrumpibilidad, hay otros mecanismos como la compensación de costes indirectos y que salga un estatuto para las empresas electrointensivas a la mayor brevedad, que dé cumplimiento a las expectativas para la industria asturiana”, ha declarado Díaz Aguado.

Entre los mecanismos en los que trabaja el Principado, además de la habilitación del comprometido estatuto para las electrointensivas, está la compensación por costes indirectos del CO2 o el peaje eléctrico.