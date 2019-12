Arcelor plantea repetir las paradas en la producción en 2020

En la reunión celebrada en Etxebarri, de la Comisión de Seguimiento del ERTE del Grupo ArcelorMittal en España, la dirección de la empresa ha informado de su intención de aplicar el mismo al personal de estructura en las diferentes plantas de ArcelorMittal en España. En el caso de Asturias, la situación del Horno Alto parado, junto con la Bateria de Cok, a falta de arrancar, así como uno de los Sínter, provoca una situación muy complicada, lo que, a decir de la empresa, justificaría la decisión de aplicación del ERTE al personal de estructura. En cuanto al segmento de Largo en Asturias, sólo el Tren de Carril está en buenas condiciones, mientras que el Tren de Alambrón está sin pedidos y sin perspectivas a corto plazo, lo que afecta a la Acería de Gijón, por lo que en breve se plantearán actuaciones en esa instalación.

La multinacional recuerda además que la Acería de Avilés está a medio gas, por la remodelación de una de sus máquinas lo que, unido a la escasez de pedidos en Acabados, provocará una ralentización de la marcha de las instalaciones. La situación no pinta bien y se debería acompasar con aplicación del ERTE al personal de estructura.

En principio, mantienen la fecha prevista de arranque del Horno Alto para el 9 de enero, mientras que en el caso de las Baterías de Cok de Gijón no están en condiciones de estimar una fecha de arranque, a falta de pruebas en algunas máquinas y de aumentar la temperatura gradualmente para empezar a cargar y coquizar. En todo caso, aún arrancando el Horno Alto, la parada parcial de la Acería de la LDA, hasta el mes de Febrero, obligarìa a que los Hornos Altos no puedan trabajar a plena marcha, para no generar excedente de arrabio. Desde UGT-FICA, José Manuel García, habla de una situación complicada.