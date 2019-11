Arcelor plantea un recorte de 44 empleos en la acería de Veriña

Alerta en la factoría que ArcelorMittal tiene en Veriña. La empresa siderúrgica plantea reducir un turno de trabajo que conllevaría recortar hasta 44 puestos sin recolocaciones ni prejubilaciones. Se trataría de un despido "puro y duro", según han anunciado los sindicatos que se oponen a la medida.

La multinacional ha trasladado su propuesta a los representantes de los trabajadores en una reunión en la que "trató de hacer una serie de paralelismos" con la situación que se planteó en la planta de alambrón. Los sindicatos se oponen porque en la acería "no hay inversiones, no hay automatizaciones y no hay posibilidades de negociar", según José Manuel Castro, delegado de Comisiones Obreras.

Castro adelanta que el martes se iniciará el periodo de consultas y el planteamiento es rechazar esta propuesta sino se cambia el planteamiento.

En el caso de alambrón se dejaba de producir en determinados turnos, ante la caída de pedidos. El caso de la acería de Veriña es diferente porque no hay pérdidas y lo que se plantea es producir lo mismo con un 20% menos de plantilla, afirma Castro.

La coyuntura internacional que afecta al acero -desaceleración de la demanda, guerra comercial y Brexit- y los sobrecostes que suponen los derechos de emisión de CO2 y el alto precio de la electricidad son los argumentos que ha vuelto a poner sobre la mesa la empresa para reducir la plantilla en esta instalación.

Desde los sindicatos se va a tratar de buscar una solución alternativa a este planteamiento de la empresa. Ya que supondría el despido de 45 trabajadores y la suspensión de contratos relevo en la factoría de Veriña Gijón.