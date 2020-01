Arcelor no confirma el arranque del horno B de Veriña para el 9 de enero

ArcelorMittal no confirma el arranque el horno alto B de Veriña previsto para el 9 de enero. La multinacional tomará una decisión "en los próximos días", según han informado a COPE fuentes de la empresa. Aunque la hoja de ruta marcaba el próximo jueves como fecha de inicio, la siderúrgica no lo da por definitivo.

El horno alto gijonés está parado desde octubre. En un primer momento, para hacer reformas en la instalación aunque la mala situación del mercado siderúrgico llevó a prorrogar la parada de manera indefinida. Después, y tras el compromiso de los sindicatos de poner fin a sus protestas laborales, marcó el 9 de enero para retomar la actividad. Desde Comisiones Obreras, José Manuel Castro, confía en que no haya cambios en el calendario porque "no hay excusas".

Castro recuerda que "pusimos fin a la conflictividad por lo que no debería haber problema" para mantener la fecha de arranque prevista para el 9 de enero.

Tampoco hay fecha para la puesta en marcha de la primera batería de coque de Gijón, compuesta por 45 hornos, pese a que su arranque estaba previsto antes de que terminara 2019 y tras el cierre de las de Avilés. "No sé cómo vamos a poder mantener dos hornos altos con actividad si no fabricamos coque y lo estamos importando", ha dicho Castro en COPE que afirma que "competitivamente no es bueno para nosotros".

Arcelor, por otra parte, comunicaba días atrás que prolongará a 2020 las paradas en la producción por la falta de pedidos. La multinacional justificaba la medida por las malas perspectivas para el año que acabamos de estrenar y por la baja demanda, especialmente preocupante en alambrón.