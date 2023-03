El PP apunta cuándo será inaugurada la Variante de Pajares: "Será cuando le venga bien a Pedro Sánchez"

El portavoz de campaña del PP de Asturias, José Cuervas-Mons, ha afirmado este lunes que los socialistas "están preparando" la inauguración de la variante ferroviaria de Pajares para cuando "al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le vaya bien", en relación a las elecciones generales previstas para finales de este año.



En una rueda de prensa en la que ha hablado sobre asuntos de la actualidad, Cuervas-Mons ha criticado la gestión del Gobierno socialista en torno a la inauguración de esta infraestructura, al anunciar fechas que más tarde se han ido retrasando.



"Los plazos de los socialistas están contados como años bisiestos. El presidente del Principado, Adrián Barbón, la anunció para mayo, más tarde desde el Gobierno central se aplazó para el mes de junio y, ahora, como hay algún problema, se retrasa para después del mes de octubre", ha recalcado.



En relación al presidente asturiano, el portavoz de campaña del PP, ha aseverado que "un nuevo ejemplo de que Barbón eterniza los problemas" es la situación de la justicia en la región, ya que el presidente prometió que iba a unificar los juzgados de Oviedo pero acaba la legislatura y no ha dado solución.



El dirigente popular ha asegurado que los socialistas llevan "quince años" prometiendo la creación de una ciudad de la justicia en Oviedo pero, al final, "Barbón ha vuelto a tomar el pelo a la ciudadanía al no resolver nada" al proponer una inversión de 100.000 euros para este fin sin dar plazos para su ejecución.



"La justicia está maltratada por el Gobierno socialista", ha afirmado Cuervas-Mons, que ha apuntado que la situación de los materiales y equipos con los que tienen que trabajar los funcionarios "o no existen o están obsoletos al no invertir el Principado casi nada en ellos".



También ha criticado la promesa realizada ayer por el presidente de Asturias en Avilés, donde anunció que en la próxima legislatura va a buscar la fórmula para conseguir establecer una red pública gestionada por el Principado para la etapa educativa de cero a tres años si el partido socialista sigue gobernando en la región.



En este sentido, ha apuntado que es otra de las promesas realizadas en campaña en las anteriores elecciones autonómicas de 2019 que han quedado sin cumplir en esta legislatura y ha lamentado que "vuelva a tomar el pelo a los ayuntamientos". EFE