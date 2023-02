Aplazado el juicio contra el hombre acusado de estafar a sus padres ancianos

El Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón ha suspendido la vista oral señalada para este martes contra el hombre acusado de estafar a sus padres ancianos por enfermedad del abogado de la defensa.

El procesado, de 49 años, está acusado de estafar a sus padres más de 20.000 euros aprovechándose de su edad -ambos tienen 83 años- y de que su madre padece Alzheimer.

De cara al juicio que ahora queda pendiente de nuevo señalamiento, la Fiscalía imputa al acusado un delito de estafa con las agravantes de parentesco y abuso de superioridad y pide una pena de tres años de cárcel y el pago de una indemnización de 6.000 euros al padre y de 17.206 euros a la madre.

Sin embargo, según ha contado a COPE el abogado de la acusación particular, ejercida por los hermanos del investigado, el objetivo es alcanzar un acuerdo: "El objetivo era evitar el malbaratamiento del patrimonio familiar. Es una medida delicada porque son familia y es una cuestión defensiva, no un ataque al hermano. Otra cosa será la cuestión penal, que tendrá que dilucidar si había dolo o, como entiende alguno de mis representados, no estaba en sus cabales en el momento de cometer los hechos".

El Ministerio Público sostiene que el acusado, al ver que sus progenitores eran fácilmente manipulables, convenció a su padre para que le otorgara un poder que utilizó para vender una finca rústica en Benavente (Zamora) por 6.000 euros.

Asimismo, entre los meses de noviembre de 2020 a julio de 2021, convenció a sus padres para que le entregaran hasta 17.206 euros que no empleó para su atención sino que lo incorporó a su patrimonio con lo que les causó un perjuicio económico global de 23.206 euros.

La madre del acusado padece alzheimer y su padre precisa apoyo para la gestión de su patrimonio debido a su edad.

Un juzgado de Gijón estableció en noviembre de 2021 una curatela asistencial para disposiciones patrimoniales superiores a 300 euros semanales, así como la sujeción de la madre a curatela a través de una resolución judicial de 2022.