Crece la preocupación en los barrios de Ceares y El Llano, en Gijón, porque se ha convertido habitual, en los últimos días, que algunos negocios y portales amanezcan con pintadas con símbolos nazis, amenazas de muerte y mensajes racistas y xenófobos. La Policía Nacional está investigando el suceso y el Ayuntamiento de Gijón ha aprobado una declaración institucional en la que muestra "su más enérgico rechazo y su repulsa" por la aparición de estas pintadas.

En la declaración, la corporación asegura que "Gijón siempre ha hecho gala de su carácter inclusivo y el pleno de la corporación ha manifestado en múltiples ocasiones su rechazo a cualquier forma de discriminación y violencia contra las personas y sus derechos fundamentales, comprometiéndose con la igualdad de trato y la no discriminación por razón de origen, raza, sexo, orientación sexual o cualquier otro motivo".

En COPE, hemos hablado con el propietario de una cafetería en la calle Feijoo. Es de origen sudamericano y su negocio ha aparecido con varias pintadas ofensivas y amenazantes: "Estoy desanimado, porque te quitan las ganas de todo. No es la primera vez. Y yo me levanto con ganas de trabajar, pero llego al local y me da el desánimo". Sin embargo, valora que "los vecinos y los propietarios de los locales de alrededor me han dicho que cualquier cosa que necesite, cuente con ellos. Me están apoyando".