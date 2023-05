Aparece pintado y rayado el coche de la candidata de IU en San Martín

IU Convocatoria por San Martín del Rey Aurelio-Convocatoria por Asturies han denunciado las pintadas "vandálicas" que desconocidos han escrito durante la madrugada de este jueves en el coche de la candidata a la Alcaldía, Esther Cepedal, que estaba estacionado en la calle. “El coche de la puta comunista", reza el insulto escrito con un rotulador negro en el automóvil particular de la candidata, que ya ha sido denunciado ante la Policía Municipal para que levante acta del suceso.



El secretario de Estrategia, Política de Alianzas y Relaciones con los Medios de IU, Alejandro Suárez, ha reprochado unos hechos que, a su juicio, tienen que ser censurados no sólo por parte de todos los políticos demócratas, sino por parte de toda la sociedad. "Es necesario unidad y un rechazo que logre erradicar este tipo de comportamientos. Hoy es una pintada, mañana puede ser otra cosa a cualquier persona que esté en política", ha afirmado.



Por su parte, la Junta Local de San Martín del Rey Aurelio ha lamentado esta situación que, según ha subrayado, va a "empañar una campaña electoral hasta ahora tranquila". Por último, la coalición ha rechazado "este tipo de actos vandálicos que no tienen cabida en un sociedad democrática y sana como la asturiana, en la que inmensa mayoría de la ciudadanía detesta cualquier tipo de violencia".