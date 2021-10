La anulación de la plusvalía por el TC supone un "roto" de 8 millones de euros al Ayuntamiento de Oviedo

La anulación de la plusvalía municipal por parte del Tribunal Constitucional (TC) al considerar inconstitucionales una parte de artículos de la Ley de Haciendas Locales, que establecen un método para calcular el denominado impuesto de la plusvalía, supone un "roto" de unos ocho millones de euros en las arcas del Ayuntamiento de Oviedo.

El concejal de Economía en el Consistorio ovetense, Javier Cuesta, dice que "es un impacto importante porque hablamos de una fuente recurrente, fundamental para la financiación de los servicios básicos de este ayuntamiento y nos genera un "roto" presupuestario que tenemos que ver como vamos a resolver". El concejal señala directamente al Gobierno de Pedro Sánchez como responsable de la situación económica que a partir de ahora se genera para miles de ayuntamientos españoles; "es un abandono más del Gobierno de Sánchez porque el Ejecutivo de Mariano Rajoy tenía preparada una modificación legislativa para eliminar la incertidumbre que este impuesto tenía como consecuencia de las sentencias previas, y esa modificación quedó en un cajón, y desde que gobierna el señor Sánchez ahí la ha mantenido".

Una resolución judicial que, Javier Cuesta reconoce "nos pilla en el peor momento con la elaboración de los presupuestos y no sabemos la capacidad de respuesta que puede tener el Estado porque hablamos de un total de unos 2.500 millones de euros para el total de los consistorios españoles, "y no pensamos que esa respuesta a corto plazo se pueda producir, salvo que en los presupuestos para el año que viene el Gobierno de España incorpore una partida por ese importe que es el impacto global que compense la caída, aunque la historia reciente nos dice que Sánchez no es precisamente sensible ni empático con los ayuntamientos, con lo que el impacto en los servicios fundamentales y otras acciones puntuales va a ser importante".