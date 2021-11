Anulación deducciones covid: miles de negocios afectados en Asturias

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) ha señalado hoy que la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender la deducción introducida este año en el tramo autonómico del IRPF por la obtención de ayudas para paliar el impacto provocado por la covid-19 provoca "incertidumbre y frustración" entre miles de autónomos y empresas.



Tras conocerse ayer que el pleno del TC había admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra parte del artículo 39 de la Ley de Presupuestos del Principado para 2021 que regula dicha bonificación, la patronal asturiana se ha planteado la necesidad de "articular un sistema que evite estos conflictos antes de que las normas más delicadas vean la luz".



"Lo cierto es que, a día de hoy, miles de autónomos y empresarios están afectados por una incertidumbre innecesaria y evitable, y ven amenazada una parte no pequeña de las exiguas compensaciones que han recibido por el cierre o limitación de su actividad producidos por la pandemia", ha subrayado en un comunicado.

EL GOBIERNO DE ASTURIAS: "ES JUSTA Y LEGAL"

El Gobierno asturiano se personará en el proceso abierto a raíz de que el Tribunal Constitucional (TC) acordase suspender la vigencia y aplicación de la deducción que introdujo este año en el tramo autonómico del IRPF por la obtención de ayudas para paliar el impacto provocado por la covid-19 en sectores especialmente afectados por la pandemia, una bonificación que considera "justa y amparada por la normativa vigente".



Tras conocerse ayer que el pleno del TC había admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra parte del artículo 39 de la Ley de Presupuestos del Principado para 2021 que regula dicha bonificación, la portavoz del Ejecutivo autonómico, Melania Álvarez, ha señalado que la suspensión de su aplicación no ha afecta por el momento a ningún contribuyente.



"Seguimos defendiendo la legalidad de esta medida excepcional y vinculada a la crisis sanitaria porque consideramos que es justa y que está amparada por la normativa vigente", ha señalado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno.



Asturias hará llegar, por lo tanto, sus alegaciones ante el recurso presentado por el Gobierno central, que considera que la bonificación asturiana en el IRP podría exceder las competencias del Principado e incumplir el régimen de cesión de tributos del Estado a las comunidades autónomas.



El TC dará traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado así como a la Junta General y al Consejo de Gobierno del Principado para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes en los próximos días.



Según el Gobierno central, las deducciones por obtener subvenciones o ayudas para paliar el impacto de la COVID-19 sobre sectores especialmente afectados exceden las competencias normativas autonómicas ya que se exceptúan las que afectan al desarrollo de actividades económicas.



Frente a ello, el Principado insiste en que la deducción no se vincula al desarrollo de actividades económicas tal y como expone la Administración central dado que se dirige a contribuyentes que no pudieron desarrollar actividades económicas como consecuencia de las limitaciones impuestas por la pandemia del coronavirus.