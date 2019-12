Anticorrupción pide la imputación de Teresa Mallada en el "caso Hulla" por prevaricación

La Fiscalía Anticorrupción solicita al Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo que eleve exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Asturias para investigar por un presunto delito de prevaricación a la actual portavoz del PP en el parlamento asturiana, Teresa Mallada, por su participación en el llamado "Caso Hulla".

Además, Anticorrupción pide que se investiguen también a todos los miembros de la Junta de Gobierno y del Pleno del Ayumtamiento de Aller que entre los años 2003 y 2018 aprobó la compra y cesión de terrenos al Montepío para que construyese una residencia de ancianos que fue levantada con una subvención pública de 31 millones de euros y acabó gestionada por una empresa y explotada también como hotel.

Por otro lado, Anticorrupción también quiere que se investigue en este grupo también al presidente del Montepío, José Antonio Postigo, quien se habría concertado con otras personas para el desarrollo fraudulento del proyecto de la residencia, pues ya desde finales de 2007 tendría "la plena seguridad" de que se iba a financiar con cargo a los fondos mineros, que se haría en terrenos que aún no eran ni suyos ni urbanizables, que no se destinaría a fines benéficos y que el Ayuntamiento de Aller "no pondría obstáculo alguno".

De hecho, antes de que se propusiera (2008) y aprobase (2009) la subvención de 31 millones de euros que concedió el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras al geriátrico, en la corporación en la que estaba Mallada de Castro ya se había adquirido y cedido gratuitamente la finca principal al Montepío, se habían iniciado los trámites para recalificar el terreno, se había concedido la licencia de construcción "de manera verbal y arbitraria" y se habían iniciado las obras.