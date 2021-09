ANPE denuncia que el servicio de comedor peligra en 40 centros educativos asturianos

El sindicato independiente de enseñanza ANPE ha advertido este miércoles de que unos 40 centros educativos asturianos no podrán poner en marcha el comedor el viernes 1 de octubre, por carecer de vigilancia.

Afirman que el Servicio de Planificación está llamando a los centros con comedor de gestión directa para informar de que, a fecha de este miércoles 29 de septiembre, no hay ninguna empresa que pueda realizar la vigilancia del comedor, cuya prestación empieza el viernes día 1 de octubre, pues el proceso de adjudicación ha sido paralizado debido a uno o varios recursos interpuestos por empresas concurrentes.

La paralización supone que desde Consejería no se va a enviar a nadie hasta que se resuelva el recurso. Según ANPE, como solución, en las llamadas desde el Servicio de Planificación, de viva voz, se indica a las direcciones de los centros educativos que hagan contratos menores para solventar la situación, sin criterio uniforme, y además en unos casos dicen un mes, en otros dos.

ANPE PIDE CONTRATAR CON MÁS TIEMPO

"Gestionar esta contratación con tan poca antelación no es imposible, pero sí un desacierto, pues pocas empresas pueden dar un presupuesto con tan poca antelación, a lo que se añade no disponer de tres presupuestos y adjudicar con sólo uno, que puede suponer que Gestión Económica no lo acepte y por lo tanto que los centros contraten sin el visto bueno a posteriori de GECE".

Además ANPE ve el inconveniente de que los centros se pasen del límite de 15.000 euros, ya que hay una única empresa que está dando precios y ofrece fiabilidad por conocer el servicio.

Mientras tanto, afirma el sindicato de enseñanza, "toda la información que se da desde Consejería es de palabra y no hay ni un correo electrónico que ordene, indique o autorice a tomar las medidas necesarias para que este servicio público esencial salga adelante".

Y añaden que se incurre en delito si se fracciona un contrato mayor en otros menores, eludiendo la aplicación de la Ley de Contratos del sector público. "La preocupación de los equipos directivos es creciente, porque a dos días vista del inicio del servicio de comedor está todo paralizado, sabiendo de la importancia del funcionamiento de los comedores escolares, pero no a costa de poder caer en la comisión de contratos irregulares sin autorización", señala el sindicato.