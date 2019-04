Ángela Pumariega renuncia a ir en la candidatura del PP gijonés

La guerra entre cherinistas y malladistas que ha explotado en Gijón con la conformación de la lista del candidato del PP a la Alcaldía de la ciudad, Alberto López-Asenjo, se ha cobrado su primera víctima. La regatista Ángela Pumariega ha renunciado a formar parte de la candidatura.

La campeona olímpica en Londres 2012 formaba parte de la candidatura de López-Asenjo, a quien Pumariega agradece la confianza: "Me presentó un proyecto ilusionante, de cambio, con gente especialista y ganas de trabajar por Gijón", ha contado en COPE: pero no no irá en las listas populares porque "no me gusta que reinen los intereses personales frente a los de la ciudad".

Asegura que el proyecto en el que creía "está derivando hacia algo que no comparto", y ante "el espectáculo que hemos vivido en los últimos días", me voy de la política "porque no me hace falta" para vivir. Había hecho un paréntesis en su vida deportiva y laboral que ahora, tras su renuncia, retoma.