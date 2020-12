Ángel Jiménez Lacave: “la eutanasia no es quitar el sufrimiento, es matar”

“Nunca un paciente me pidió la eutanasia”, asegura el doctor Ángel Jiménez Lacave, uno de los más prestigiosos oncólogos españoles de la actualidad. “Lo que preguntan es...¿qué más se puede hacer? y, en todo caso, quitar el sufrimiento con un tratamiento sintomático. No la eutanasia”.

Lacave sabe bien de lo que habla. Nacido en La Rioja en 1946, su labor profesional como médico, investigador y docente la ha realizado, en su mayor parte, en el Hospital Central de Asturias, con centenares de publicaciones, conferencias y trabajos de investigación.

Ya jubilado, el doctor Lacave aseguraba en COPE que el supuesto “clamor social” en favor de la eutanasia, es uno de los “engaños” que está utilizando el gobierno de Pedro Sánchez para justificar el nuevo proyecto de ley con el que pretende legalizar esta práctica. El otro gran engaño es asegurar que lo que se pretende es “ evitar el sufrimiento”. El oncólogo asturiano es rotundo: “La eutanasia no es no sufrir, es matar al enfermo para que no sufra. Y además que lo haga un médico”.

Para Lacave, las propuestas en favor de la eutanasia tienen mucho que ver con la mentalidad “utilitarista” que se ha ido colando en nuestra sociedad y que considera que “hay vidas que no merecen la pena ser vividas”, que cuando un paciente esta agónico o pierde capacidad mental “ya no es persona” . Un planteamiento de peligrosas implicaciones éticas.

Puedes escuchar la entrevista completa con el doctor Ángel Jiménez Lacave aquí

Las reflexiones del doctor Lacave se suman a la llamada realizada por la Conferencia Episcopal Española para realizar este miércoles una Jornada de Ayuno y Oración en defensa de la vida. En Asturias, el Arzobispo de Oviedo, monseñor Jesús Sanz Montes, dedica su última carta pastoral a este tema, recordando que “La vida es un don, la eutanasia un fracaso”. Puedes leer el texto completo de la carta aquí