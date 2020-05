21 AMPAS de Oviedo piden que los centros escolares se reabran con la máxima seguridad

Un total de 21 AMPAS de Oviedo piden que la apertura de las escuelas y centros educativos sea en condiciones de seguridad plena, con asesoramientoo de personas expertas en sanidad y que garantice las condiciones higiénico-sanitarias de alumnado y personal laboral. Piden que prime la salud física y mental por encima de los intereses ecónomicos. Al mismo tiempo reclaman que se ponga como prioridad política la conciliación en mayúsculas. Que todas las partes implicadas (gobiernos e instituciones, patronal y sindicatos), se sienten a negociar y alcancen un acuerdo común para que los trabajadores tengan posibilidades reales de conciliar. Ponen como ejemplo algunas políticas que que se están aplicando en otros países europeos, como horarios flexibles, ayudas económicas o bajas de maternidad y paternidad ampliadas.

Las AMPAS denuncian además que hay familias que todavía no han recibido las tarjetas de comedor facilitadas por el Ayuntamiento de Oviedo. Tarjetas que sólo incluyen el importe del comedor, cuando aseguran, desde el Ayuntamiento había el compromiso de incluir también el desayuno. Piden así mismo que se dote de beca a los alumnos de 0-3 años. Becas, que añaden, son igual de necesarias en esta etapa escolar que en las superiores. Afirman que estas ayudas ya estaban adjudicadas y presupuestadas por parte del Ayuntamiento. Por otro lado, las AMPAS hacen hincapié en que en la zona rural de Oviedo hay familias que hasta el inicio de esta situación tenían reconocida una beca de transporte por parte del Principado, beca que ha sido eliminada sin ninguna explicación ni a las familias ni a las AMPAS. Dinero que ya estaba adjudicada. También consideran que el material informático que se ha facilitado a las familias que lo necesitaban no está en condiciones en muchos de los casos. Denuncian que no hay nadie al otro lado de las familias que les pueda resolver los problemas de conexión o de tarjetas de datos que están dando muchos problemas de instalación y de datos para navegar.