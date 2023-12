Álvaro Queipo pide a Barbón que se esfuerze más para que el PSOE no dinamite la Constitución

El presidente del Partido Popular de Asturias ha participado este miércoles en la plaza del Carbayón en un acto de Nuevas Generaciones para celebrar el 45 aniversario de la Carta Magna, "en el año en que es más importante defenderla, protegerla y ponerla en valor, porque está más en peligro que nunca tras los pactos de Pedro Sánchez para seguir en el poder". Allí Queipo ha pedido al PSOE asturiano y a Barbón esforzarse más para que su propio partido no intente dinamitar la Constitución.

Preocupado por la convivencia entre españoles

En su intervención, Álvaro Queipo ha mostrado su preocupación por el impacto que tendrá sobre la convivencia de los españoles los ataques a la Constitución, porque a su juicio "hay una permanente intención de saltarse los límites constitucionales para asegurar pactos que están fuera de nuestro ordenamiento jurídico".

"Atacar la separación de poderes y a las instituciones no parece que sea el mejor camino para celebrar el Día de la Constitución, y debería servir al PSOE para que reflexione sobre los límites a los que está dispuesto a llegar, y si en el día de mañana va a poder decir que defiende el texto constitucional", ha dicho.

El presidente de los 'populares' asturianos ha indicado que el PP defenderá "hoy y siempre, con orgullo y sentido de la responsabilidad, la igualdad y la convivencia entre españoles". "Debemos respetar y perpetuar nuestra ley de leyes porque nos da estabilidad y nos ha permitido desarrollarnos como sociedad.

Generaciones como la mía, que siempre hemos vivido en democracia, lo apreciamos enormemente, y queremos que la Constitución siga sana y tenga muchos años más de vida", incidió.

Vacuna contra Pedro Sánchez

Añadió Queipo que la Constitución de 1978 es la mejor vacuna contra los que no quieren lazos de unión entre los españoles, convivencia ni respeto a la separación de poderes y a las instituciones, "como Pedro Sánchez". "Algunos tienen que recordar lo que votaron hace 45 años para no decir lo que están haciendo hoy con nuestra Constitución. No se puede vivir de las rentas pasadas. La Constitución hay que defenderla todos los días y protegerla durante toda nuestra acción política", añadió.