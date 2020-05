Aluvión de llamadas a centros de salud y hospitales de pacientes en listas de espera

Tras más de dos meses con todas las pruebas e intervenciones no urgentes suspendidas, el anuncio de que el Servicio de Salud del Principado (SESPA) iniciaba la vuelta a la normalidad ha provocado un autentico aluvión de llamadas a Centros de Salud y hospitales. Pacientes que quieren saber cuando podrán realizar las pruebas e intervenciones que quedaron aplazadas por la pandemia de coronavirus.

El secretario general del Sindicato Médico Profesional de Asturias (SIMPA), Antonio Matador, contaba en COPE que “en algunos casos podemos hablar de cierta saturación porque, lógicamente, los ciudadanos, los pacientes, quieren saber qué está pasando con un proceso que ha quedado aplazado durante estos meses”.

Matador reconoce que la vuelta a la actividad esta siendolenta por razones de prudencia, mientras las listas de espera siguen creciendo, sobre todo en duración. El presidente del SIMPA cree que deberían dereajustarse las prioridades, con “una valoración nueva de la situación de cada paciente”. “Por ello habrá que empezar, eso es lo que tiene que hacer el SESPA”, recalca.

De momento, el Sindicato Médico aún no ha cerrado ningún acuerdo con el Servicio de Salud para incrementar la actividad. El Principado, al parecer, está barajando diversas opciones, como dividir los equipos en turnos de mañana y tarde. Para Matador eso no arreglaría nada, no hay que dividir sino sumar: “Si va a haber realmente un plan de choque, tiene que pasar por hacer mañanas y, además, prolongaciones de tarde, sin duda”. Un aumento de jornada que estarían dispuestos a asumir, especialmente, los facultativos de más de 55 años. “Les parece muy interesante la opción de hacer módulos de tarde, como compensatoria por haber dejado de hacer guardias”, asegura Matador.

VUELTA PROGRESIVA A LA NORMALIDAD

A la espera de que se pacte ese posible plan de choque, el Servicio de Salud del Principado anunciaba a primeros de mayo un plan para la transición a la “nueva normalidad”

La directora gerente del Sespa, Concepción Saavedra, aseguraba que la actividad irá recuperándose de manera gradual y progresiva, comenzando con aquellos casos más preferentes, cumpliendo con las listas de espera de cada especialidad.

El plan se estructura en cuatro líneas estratégicas con el objetivo de ir recuperando "de manera progresiva y controlada" la actividad ordinaria, con la "máxima seguridad", y "sin perder de vista la situación epidemiológica.

El documento incluye el mantenimiento de la coordinación entre los distintos niveles asistenciales y no asistenciales, el refuerzo de medidas de protección de la salud, y la posibilidad de articular una "respuesta inmediata" ante posibles rebrotes.

Se mantendrán igualmente las medidas de formación para profesionales sanitarios, así como los nuevos modelos de trabajo como la telemedicina. Igualmente se acometerá una reorganización de los profesionales en Atención Primaria y hospitalaria. Para ello el Sespa calcula mantener o aumentar las contrataciones, teniendo en cuenta el periodo vacacional que se avecina y ante la necesidad de retomar la actividad asistencial.