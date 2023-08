Las versiones no coinciden. El presidente del Principado, Adrián Barbón, aseguraba poco después de que volcara un autobús en la subida a los Lagos de Covadonga que el vehículo siniestrado se había cruzado con otro autocar justo antes del accidente y que esa había sido la causa del accidente. Sin embargo, el gerente de la empresa Alsa, Javier de los Ríos Villalba, ha asegurado este jueves que, aunque todavía no se sabe cómo se produjo el siniestro, parece "que no se estaba cruzando justo en ese momento con otro autobús".

La investigación está en manos de la Guardia Civil que trata de esclarecer qué sucedió y cuáles son las causas que provocaron que el vehículo en el que viajaban 49 personas acabara dando dos vueltas de campana.

De los Ríos hamostrado cautela hasta disponer del atestado de la Benemérita. El presidente del Principado, sin embargo, no dudó en afirmar, primero en las redes sociales y después en rueda de prensa, que el accidente fue "por el cruce de dos autobuses".

"Sí había vehículos implicados, pero no se estaba cruzando con otro autobús", ha aclarado De los Ríos que no respalda la versión ofrecida por Barbón. Ante la disparidad de posiciones, el consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, Alejandro Calvo, ha señalado que "hay distintas versiones y parece que había un autobús u otro tipo de vehículo".

El gerente de Alsa, por otra parte, ha aprovechado para agradecer las labores de rescate del accidente, cuyas causas se están investigando, y ha destacado la importancia de la coordinación de la operativa del plan de transportes a los Lagos, que actualmente cubren unos 60 conductores. En días de mucha afluencia, ha explicado, pueden estar trabajando una treintena para dar servicio a unas 5.000 personas.

CINCO HERIDOS HOSPITALIZADOS

Cinco de los 49 heridos en el accidente de autobús registrado el pasado lunes en la carretera que une Covadonga y los Lagos, en la vertiente asturiana de los Picos de Europa, continúan hospitalizados y permanecen estables, después de que en las últimas horas haya recibido el alta hospitalaria otro de los pasajeros, informa EFE.



Fuentes sanitarias han informado de que dos de los heridos se encuentran en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, y otros tres en el de Arriondas, el más cercano al lugar del accidente.

Entre los heridos que aún permanecen hospitalizados se encuentra el conductor del vehículo que volcó con 48 pasajeros a bordo.