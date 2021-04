El Liberbank Oviedo Baloncesto logró una gran victoria este jueves ante Palma (105-67). Es el tercer triunfo consecutivo del equipo en la Fase de Ascenso. Los carbayones mantienen viva la ilusión de jugar el 'play off' de ascenso a la máxima categoría. El último en llegar ha sido Alonso Meana. En sus cuatro partidos hasta la fecha, el base asturiano ha demostrado no necesitar ningún tipo de adaptación.





El jugador del Oviedo Baloncesto se ha pasado este jueves por Deportes COPE Asturias. Pese a llevar solamente cuatro encuentros, Alonso lleva entrenándose con el Liberbank desde pretemporada. "Haber estado con el equipo desde pretemporada ha hecho que no necesitara una fase de adaptación con el equipo, aunque sí necesitaba ritmo de competición. Lo noté ante Coruña y Alicante", explica. Eso sí, reconoce que le "está sorprendiendo lo bien que me estoy adaptando. Creo que todos estamos jugando todos muy bien. Hicimos un gran partido para lograr una victoria abultada ante Palma".



Este año, Meana tuvo que tomar una decisión. Abandonar la liga universitaria estadounidense para regresar a casa. "Más que duro, fue necesario mucho tiempo de reflexión. Pusimos en una balanza los pros y los contras. Pensando y hablando con gente, llegué a esta conclusión. Es intentar tomar una decisión y, una vez tomada, es la decisión correcta", explica. Lo cierto es que a lo largo de estos meses, pese a que ya se entrenaba con los carbayones, recibió las propuestas del Oviedo Baloncesto. "Varias veces me contactaron para ver si volvía al equipo. Ellos sabían que los estudios eran prioritarios. Mi plan era terminar los cuatro años universitarios. Viendo las opciones de continuar los estudios de forma online se dio el caso de poder incorporarme al equipo", expone.





Ante el Almansa, cuajó el partido perfecto. 20 puntos, sin fallo en el lanzamiento y con dos tiros libres vitales en el tramo final. "Me quedo con la victoria. Es un partido que nos hizo colocarnos en los puestos de 'play off'. Esta victoria (ante Palma) nos hace consolidarnos ahí, pero hemos de seguir trabajando para cumplir el objetivo que es jugar el 'play off'", admite.





Desde el vestuario reconocen que "no pensamos a largo plazo. En cada encuentro vamos con las ganas y el hambre de la victoria. Cada partido esperamos ganar y competir". Eso sí, Alonso Meana quiere seguir dándole alegrías a los seguidores del Oviedo Baloncesto. "Yo también fui aficionado. Soñar siempre es muy bonito. Ganamos a Palma, pero el siguiente partido es Castellón. Queremos una victoria para que la afición pueda seguir soñando y que disfruten de un buen baloncesto", concluye.