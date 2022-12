El Alimerka Oviedo a seguir con la racha ante Alicante: "Se van viendo cosas"

El Alimerka Oviedo Baloncesto quiere seguir escalando en la tabla. Después de haber cambiado la dinámica, los de Trifón Poch se encuentran en buen momento. Reciben este jueves en Pumarín a uno de los equipos llamados a pelear por arriba y que ahora está en media tabla como es Alicante.

La temporada empieza a enderezarse. Los lesionados ya se han ido recuperando y el trabajo ya permite al Oviedo Baloncesto competir con garantías. Eso lo agradece Trifón Poch: "Ha sido una semana sin incidencias y con la posibilidad de trabajar todo el grupo. Más corta de lo habitual. En las últimas dos semanas hemos acumulado más sesiones que el resto del año con todo el equipo. Se van viendo cosas que estamos intentando trabajar".

Afronta el equipo una nueva jornada entre semana, ante Alicante: "El calendario nos ha llevado a acumular en estas jornadas a todos los equipos que aspiran a Play Off. Alicante es uno más. Da la sensación de que es un equipo de verdad, no un grupo de jugadores importantes y no depender de siete te da una solidez muy importante".